Nurger: suutsime sellest esimesest pabinast üle saada

Kalev/Cramo alustas esmaspäevast mängu aeglaselt ning meeskond sai enda esimese korvi alles kolm minutit pärast mängu algust. Keskmängija Rauno Nurger ütles, et pärast seda sai meeskond hoo sisse. "Alguses oli natuke rabe mäng, näha oli, et rünnakul ei toiminud meil üldse alguses. Aga lõpuks saime aru, kuidas selle agressiivse kaitse vastu mängida - hakkasime rohkem läbi minema, panime söödu välja, saime vabaviskeid ja lay-up'e," ütles Nurger ERR-ile.

Keskmängija lisas, et Kalev/Cramo peab lihtsalt mängima oma mängu. "Saame söödu liikuma ja saame aru, et ei pea põrgatama nagu eelmine aasta pahatihti juhtus. See aasta peame lihtsalt mängima oma mängu, peame treenerit mõistma ja sealt tulevad head lahendused," ütles Nurger.

Nurger ütles, et ei tunne end veel tippvormis. "See võtab natuke aega veel. Kindlasti rühime selle nimel, et saaks selle taseme hooaja alguses juba kätte, aga arvan, et natuke on mul veel minna, et jõuda tipptasemeni," ütles keskmängija.

Ta märkis, et meeskond saab võistlushooaja alguses kohe Meistrite liigast head mängukogemust ning üritab põhihooajale võidukalt minna. Järgmine mäng on Kalev/Cramo jaoks kvalifikatsiooniturniiri poolfinaal ning toimub Saku suurhallis kolmapäeval, kus minnakse vastamisi Montenegro klubi Monar Bariga.