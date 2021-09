Hermet: meil on võimalus järgmine mäng võita

"Ma ei saa öelda, et mäng oleks olnud üllatav või pigem ütleme nii, et positiivselt üllatav kuna Leedus ei läinud meil hooaja eel turniir kõige paremini. Enamus sats on uus ja on raske saada kõike seda mängu ühte suunda voolama. Alguses oli mäng täna ka rabe, aga nagu treener ütles saime natukenegi mehed ühe lehe peale lõpuks ja see oli meile endile hea, siit on hea järgmine samm teha, nägime, mis on meie tugevused ja nõrkused. Kokkuvõttes positiivne võit," kommenteeris mängus 12 punkti visanud Kregor Hermet.

Avaveerandaja lõpus kaks kolmest visanud Hermet ütles, et see andis võistkonnale palju juurde.

"Jah, selles mõttes, et jäin vabaks ja ühe mängisime hästi minu peale välja. Tunne oli hea ja õnneks läks sisse ka. Sealt tuli enda enesekindlus ja sai sats ka natuke tuhhi üles, läks hästi."

"Suvel tegelesin põlve raviga, kevadel käisin operatsioonil, et nüüd vaikselt nädal nädalasse tunnen, et vorm läheb paremaks. Siit on kõvasti üles poole minna minu vormi mõttes, aga vaikselt hakkab tulema mängu tunnetus ja rütm tagasi. Aina pikemalt tundub, et ei tõmba kohe kops kokku. Kui jaksad siis on mõistuselt parem minna ja selle võrra tulevad paremad otsused."

"Üks meie trump kindlasti on kaare tagant visked, et meil on palju viskajaid. Kui ühel ei lähe üks päev, siis teisel läheb teine päev. Me oleme kõik ohtlikud kaare tagant ja oleme head liikuvad pikad. Vastased peavad meile kolmese taha peale jooksma ja me peame selle targalt ära kasutama, et teravust luua, et platsi suuremaks teha. Kolmapäeval on teistsugune vastane, kindlasti kogenum ja suurem. Tänase mängu pealt on kindlasti hea edasi minna ja oleme võimelised Monar Bari võitma.