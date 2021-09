McLaren võttis kaksikvõidu, Hamilton ja Verstappen põrkasid omavahel kokku

Pikalt Red Bullis sõitnud, seejärel kaks aastat Renault' ridadesse kuulunud ning tänavusest hooajast McLarenisse siirdunud 32-aastase Ricciardo viimane etapivõit oli enam kolm aastat tagasi. Ühtekokku on Ricciardol nüüd kaheksa MM-etapivõitu. "Sisimas ma teadsin, et ükskord see jälle juhtub, aitäh, et minusse uskusite," hüüdis emotsionaalne Ricciardo võidu järel raadiosidesse. "Ja kõikidele neile, kes arvasid, et olen lahkunud – ei ole, astusin lihtsalt korraks kõrvale."

Kaheksal korral võistkondliku MM-tiitli võitnud McLarenile oli see aga esimene etapivõit üheksa-aastase vaheaja järel. Kaksikvõit teeniti viimati 2010. aastal Kanada GP-l.

Ricciardo järel lõpetas tema tiimikaaslane Lando Norris (+1,747), kellele see on karjääri parim tulemus MM-sarjas. Varem on ta kolmel korral saanud kolmanda koha.

Kolmandana ületas finišijoone Sergio Perez (Red Bull), kuid viiesekundiline ajakaristus langetas ta viiendaks. Kolmanda koha sai hoopis soomlane Valtteri Bottas (Mercedes), kes startis 20. positsioonilt, kuid võitles end pjedestaalile.

MM-sarja kaks paremat, liider Max Verstappen (Red Bull) ja talle viie punktiga alla jääv Lewis Hamilton (Mercedes) põrkasid 26. ringil omavahel kokku ja sellega oli võistlus mõlema jaoks lõppenud. Verstappeni auto lendas üle Hamiltoni vormeli, kuid õnneks kumbki vigastada ei saanud.

LAP 26/53



Hamilton and Verstappen collide at Turn 2!



They are both out of the race #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/6uuh7NhfZ4 — Formula 1 (@F1) September 12, 2021

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. That halo has saved Hamilton



pic.twitter.com/8Nvp7fnyzy — Sioned Dafydd (@SionedDafydd) September 12, 2021