Itaalia GP sprindisõidu võitis Valteri Bottas

Sprindisõidu olulised sündmused leidsid aset avaringil, kui teiselt kohalt startinud Lewis Hamilton langes kehva stardi tõttu kuuendaks. Tema ees põrkasid omavahel kokku McLareni piloot Lando Norris ja AlphaTauri piloot Pierre Gasly. Gasly esitiib sai kokkupõrkes kannatada ning ta oli võistluse ainus katkestaja. Norris lõpetas sõidu neljanda kohaga,

Bottasele järgnesid Max Verstappen (Red Bull) ja Daniel Ricciardo (McLaren). Norrise järel lõpetas viiendana Hamilton ning kuues oli Charles Leglerc.

Bottase jaoks ei tähenda tänane esikoht, aga homseks midagi head, sest mootori vahetuse tõttu tuleb tal GP-l startida võistlejaterivi lõpus. Esimesena saab pühapäevasel võistlusel rajale Verstappen.

Itaalia GP põhisõit algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.

LAP 18/18: END OF RACE



TOP 10

Bottas*

Verstappen

Ricciardo

Norris

Hamilton

Leclerc

Sainz

Giovinazzi

Perez

Stroll



