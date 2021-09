Ohtliku õnnetuse tekitanud Verstappenile määrati karistus

Intsidendi eest määrati Verstappenile ka karistus. Järgmisel etapil Venemaal kaotab Verstappen stardis kolm kohta. Teisisõnu, kvalifikatsiooni võidu korral peaks Verstappen alustama võistlust hoopis neljandalt kohalt, vahendab Reuters.

Võistlusjärgses intervjuus tunnistas Hamilton, et Halo turvaraamita oleks olukord võinud lõppeda palju kurvemalt. "Jumal tänatud Halo turvaraami eest. Lõppkokkuvõttes päästis see mind palju hullemast. Ma ei usu, et ma olen kunagi mõnelt masinalt saanud löögi vastu pead. See oli äärmiselt šokeeriv," tõdes Hamilton.

Monza ringrajal peetud võistluse võitis McLareni sõitja Daniel Ricciardo. Järgmine vormel-1 etapp toimub 26. septembril Venemaal, Sotši ringrajal.

Võistlussarja üldliider on Max Verstappen 226,5 punktiga, teisel kohal on Lewis Hamilton 222,5 punktiga ja kolmandat kohta hoiab 141 punktiga Hamiltoni meeskonnakaaslane Valtteri Bottas.