Jüri Vips katkestas Itaalia GP põhisõidu, võit itaallasele

Itaalia GP põhisõidu teisel ringil tuli rajale turvaauto, kui Guilherme Samaia (Charouz Racing) tee peale seisma jäi. Kaheksandal ringil tuli taas turvaauto rajale, kui eestlane Jüri Vips (HiTech GP) auto tehnilise probleemi tõttu seisma jäi, misjärel põrkas temaga kokku Dan Ticktum (Carlin).

LAP 8/30



Vips and Ticktum make contact with the Estonian stopping on track ❌



Safety car's back out! #ItalianGP #F2 pic.twitter.com/WTa8dQ1LUj