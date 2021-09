Jüri Vips katkestas Itaalia GP põhisõidu, võit austraallasele

Itaalia GP põhisõidu teisel ringil tuli rajale turvaauto, kui Guilherme Samaia (Charouz Racing) tee peale seisma jäi. Kaheksandal ringil tuli taas turvaauto rajale, kui eestlane Jüri Vips (HiTech GP) auto tehnilise probleemi tõttu seisma jäi, misjärel põrkas temaga kokku Dan Ticktum (Carlin).

Vipsi katkestamisele järgneval 22 ringil käis turvaauto veel kahel korral rajal, neist ühel korral Vipsi tiimikaaslase Liam Lawsoni auto tõttu. Turvaauto käis viimast korda rajal enne sõidu lõppu, misjärel suutis Prema Racingu meeskonna piloot Oscar Piastri võita enda karjääri esimese põhisõidu vormel-2 sarjas.

Võitja aeg oli 56.39,491, teisena lõpetanud Guanyou Zhou (UNI-Virtuosi) kaotas Piastrile 1,043 sekundit. Kolmandaks jäi Vipsiga kokku põrganud Dan Ticktum, kes kaotas võitjale 1,818 sekundit.

Hooaja arvestuses säilitas Piastri enda esikohta ning on kogunud viie etapiga kokku 149. Teisel kohal on 134 punktiga Guanyou Zhou, kolmas on Robert Shwartzman (Prema Racing) 113 punktiga, Dan Ticktum on 104 punktiga neljas ning viiendal kohal on Theo Pourchaire (Art GP), kellel on 94 punkti.

Vips ei lahku Itaaliast täiesti tühjade kätega ning kogus laupäevastest sprindisõitudest kokku viis punkti. Eestlane on pärast viit etappi hooaja arvestuses 90 punktiga kuues.