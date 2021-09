Kreek: meeskonnana tekkisid mõõnad sisse

Eesti võrkpallikoondis kaotas neljapäeval enda viimase mängu kodusel EM-finaalturniiril Prantsusmaale 0:3 (18:25, 17:25, 19:25) ning sellega lõppes Eesti jaoks Euroopa meistrivõistluste hooaeg. Eesti koondise kapten Ardo Kreek ütles ERR-ile, et süüdistada ei saa kedagi, sest võrkpall on meeskonnamäng.

"Üldkokkuvõttes oli ju kõva häälega öeldud, et alla edasipääsu meid siin Tallinnas ei rahulda miski. Ma arvan, et keegi mängijatest ega ka treeneritest siin 100 protsenti rahule ei jää. Tšehhisse edasiminek jääb ära ja meie jaoks on turniir läbi kahjuks. Arvan, et see on ikkagi altminek," ütles koondise kapten pärast mängu.

Ta märkis, et noored mängijad said kindlasti koduselt suurturniirilt hea kooli ning kedagi neist süüdistada ei saa. "Ei saa öelda, et keegi jäi süüdi, et noored vedasid alt ja vanad olid jube head. Seda kindlasti mitte, meeskonnamäng ikkagi. Ja meeskonnana tekkisid mõõnad sisse nendes võidukohustusega mängudes."

Kreek lisas, et olümpiavõitja Prantsusmaaga mängides oli teada, et vastu on kõva klassiga meeskond, kes suudab otsustavatel hetkedel juurde panna, aga temal hirmu ei olnud. "Osade meestega olen koos mänginud ja aastaid osade meeste vastu mänginud. Midagi uut seal ei olnud," ütles kapten.

"Meil olid jõuvarud üsna otsakorral täna, meil oli ainuke plaan panna kõik, mis keres on, väljakule. Kolmandas geimis oli tunne, et purjetame geimi lõppu tasavägisel seisul ja siis juba paar õnnestumist ja võtame geimi. Aga siiski ei saanud, tegid seal kolme-neljapunktise spurdi ja said enne geimi lõppu eest ära," analüüsis Kreek kolmandat geimi, mida Eesti alustas tasavägise heitlusega.

Ta tänas fänne, kes olid loonud turniiri vältel Saku Suurhallis uskumatu atmosfääri. "Suur aitäh absoluutselt kõigile, kes siia saali tulid, olgugi, et kahjuks meeskond vedas natuke fänne alt. [Fännid] olid supertasemel, arvan, et Poola fännidele massi poolest jääme alla, aga selles saalis on meil maailma parimad fännid," ütles võrkpallikoondise kapten.