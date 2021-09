Enard: olen mängijate üle uhke

"Prantsusmaa vastu oli mul muidugi natukene kummaline tunne. Olen mitmete nende mängijatega varasemalt kokku puutunud ja mul on heameel näha, kuidas nad on arenenud. Neist on saanud olümpiavõitjad ja selle üle olen väga uhke. Siiski, olin täna rohkem keskendunud Eesti koondise esitusele ja olen samuti väga uhke ka meie meeste üle," rääkis mängujärgses intervjuus Eesti võrkpallikoondise peatreener Cedrid Enard.

"Teadsime, et Prantsusmaa alustab põhimeeskonnaga ja seejärel annab võimaluse ka varumängijatele. Paraku nende rotatsioon on samuti väga hea ja oli näha, et varumängijatel oli suur soov ja motivatsioon jätta koondise peatreenerile võimalikult hea mulje. Enne kohtumist keskendusime rohkem iseendale, üritasime parandada neid probleeme, mis meid on terve turniir saatnud," jätkas Enard.

"Kindlasti ei olnud meie esitus sel turniiril selline nagu soovisime. Ühest küljest oli meie mängijatel väga suur pinge peal, sest mitmed tähtsad mängumehed on meil vigastatud või said vigastada. Samas oli tegemist väga hea kogemuse ja õppetunniga tuleviku jaoks, eriti nooremate mängijate perspektiivist. Näiteks, Viiber ja Teppan said palju kogemust sel turniiril ja nemad on tulevikus meie koondise liidrid," lisas Enard.

"Kogenenud mängijate puudumine tegi kindlasti turniiri raskemaks. Nemad oskavad rahustada meeskonda, keskenduda järgmisele sammule ja ei lase fännidel või oma emotsioonidel end heidutada. Tahaksin tänada kogu meeskonda, sest vaatamata probleemidele andsime endast parima," lõpetas Enard.