Usain Bolt Richardsonile: leia uus hingamine ja pane edasi

"Loodetavasti õpib ta olukorrast ja suudab täiega edasi panna," teatas Bolt Reutersile, kui temalt uuriti, mida jamaikalane arvab ameeriklanna keelatud ainete testil põrumise kohta.

Kanepi tarvitamine maksis Richardsonile koha USA olümpiakoondises. 100 ja 200 m sprintides osalema pidanud jooksja oleks kuulunud medalinõudlejate sekka.

"Ma tean, et ta on palju läbi elanud, ma saan sellest aru. Aga ma loodan, et ta suudab uuesti keskenduda, edasi pingutada ja endast parima anda, sest ta tundub tõeliselt andekas sportlane olevat," lisas ta.

Bolt siiski lisas, et sportlastel on vaja reeglitest kinni pidada.

"Olen alati inimestele selgitanud, et reeglid on reeglid. Olen seda aastaid rääkinud. Kui reeglid määravad, et narkootikumid on keelatud, siis nii on. Kui reegel ütleb, et tee seda või teist, siis sa teed, sest see on reegel," ütles 11-kordne maailmameister.

Maailma antidopinguagentuur (WADA) on küll kanepi keelatud ainete nimekirja määranud, kuid kui sportlased suudavad tõestada, et tarvitamine ei ole seotud tulemuse parandamise eesmärgiga, kehtestatakse tavapärase kahe või nelja aasta asemel kolmekuuline võistluskeeld.

Kui sportlane on nõus tegema koostööd kodumaa riikliku dopinguvastase organisatsiooniga või osalema võõrutusprogrammis, võidakse keeldu vähendada ühe kuuni. See kehtib ka Richardsoni puhul.