Kreek: mingil määral meie mäng lagunes

"Hea küsimus, mis siis juhtus? Kaks-null ei tähendanud mitte midagi. Siis hakkas mäng null-nullist pihta," kommenteeris Eesti koondise kapten Ardo Kreek.

"Vahe oli selles, et meil oli vaja võita üks, neil kolm geimi. Mingil määral meie mäng lagunes ja tulemus on nagu tulemus oli. Kolm-kaks saime kahjuks tappa."

Kreegi sõnul võis viiendas geimis juba ka vaim alla anda. "Ma arvan, et viiendas mingil määral juba mentaalne. Viienda geimi alguses tulid väikesed eksimused sisse. Karm kaotus. Väga karm kaotus."

Teoreetiliselt on võimalus 16 hulka pääseda olemas, aga ees ootab olümpiavõitja Prantsusmaa. "Mis sealt loota? Loota on kindlasti head vastast."

"Peame nii palju veel panema, kui sees on," jätkas Kreek. "Tuleb lõpuni loota. Praegu ei ole muud teha, kui kõik mängu panna ka viimases mängus. Väike lootus oli vabamalt nautida, aga tuleb ikka täiega panna ja lõpuni välja."

Kas see on karjääri suuremaid pettumusi? "Kas just suurim... Hollandi EM oli ka väga kõva lati alt minek. Siin oli kõik meie kätes. Suht võrdväärne mõru maik jääb suhu küll," lausus Kreek ja lisas mõru muigega: "Aga õnneks turniir kestab."