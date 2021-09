Viiber: kõige rohkem kahju on neljandast geimist

"See on teada tuntud, et kui oled 2:0 eduseisus, siis see komas geim võib ära murduda. Ma ei tea, kas alateadvuses kuidagi arvad, et see mäng on juba võidetud, aga eks kõige rohkem kahju on ikka neljandast geimist, et seal olime kõvasti taga ja tulime järgi, geimi lõpp oli ka meie enda kätes. Kahju, ei ole midagi öelda. Vastas võistkond oli parem ja viiendas geimis nad murdsid meid maha," sõnas sidemängija Robert Viiber.

"Vastased ei teinud mängu jooksul midagi teistmoodi. Meil endal tuli vigu sisse ja lasime sellest pea norgu. Nemad hoidsid positiivset nooti ja neil oli kõva energia. Meil endal oli ka kõva energia platsi peal ning fännid kõik rõkkasid, aga vastastel oli seekord kõvem."