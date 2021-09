Enard: me ei olnud mängu võitmiseks piisavalt head

Koondise peatreener Cedric Enard sõnas ERR-ile, et Horvaatia hakkas kolmandas geimis väga hästi mängima ning nende diagonaalründaja Ivan Raic tegi väga head tööd. "Me ei olnud servis ja blokis piisavalt kindlad ning järjepidevad. Nad leidsid meie nõrgad kohad üles ja meie vähene kogemus maksis meile kätte."

Enardi arvates on sellisteks mängudes vaja rohkem vaimset tugevust. "Olukorras, kus oleme eduseisus on väga raske jääda rahulikuks. Pärast kolmanda geimi kaotus on keeruline edasi minna. Ma tundsin, et meeskond oli teine pool matšist väga närvis ja me lihtsalt ei olnud mängu võitmiseks piisavalt head," kommenteeris Enard meeskonna esitust pärast 2:3 kaotust Horvaatiale.