Talendid Rajale lõpetas tänavuse hooaja

Talendid Rajale sarja üheksas hooaeg jõudis pühapäeval lõpule Laitse rallipargis, kus põnevust täis võidusõidud tõstsid nii mõnegi sõitja hooaja lõpparvestuses üllatuslikult kõrgele kohale.

Sari on mõeldud eeskätt kuni 12-aastastele lastele. Vanuse tingib idee pakkuda iga sarja üksiku etapi võitjale tasuta võimalust osaleda päris võistluskardi roolis Eesti kardispordi meistrivõistlustel klassis Mini. Tegemist on noorele võidusõitjale täpselt sobiliku klassiga, kuhu pärast esimesi kogemusi hobikardis edasi liikuda. Samamoodi on ühildatud mõlema sarja etappide arv.

Vaatamata sellele, et Pärnu poiss Ramon Vlasenko oli endale üldarvestuse esikoha enne viimast etappi juba kindlustanud, oli Laitse rallipargis jätkuvalt jagamisel viimase etapi eest saadav väärtuslik auhind. Tänavu juba kolmel korral võidutsenud Vlasenko on ka kolmel esimesel Eesti meistrisarja etapil osalenud ning saadud kogemus vääris pingutamist ka talendisarjas, ehkki punktiarvestuses seda justkui vaja polnud.

"Hobikart ja Talendid Rajale on väga lõbus sari, kus võistelda, kuid võistluskart ja Eesti meistrivõistlused on sootuks midagi muud," ütles 12-aastane Vlasenko pärast Talendid Rajale sarja võitu. "Samas on siit hangitud kogemused need, mis mind Eesti meistrivõistlustel tippkonkurentsis sõitmisel palju kaasa aitavad ning juba hooajal loodan täielikult just klassile Mini keskenduda."

Laitse rallipargis sõidetud kuues etapp just Vlasenko juhtimisel mööduski. Hooaja neljas võit tuli ülekaalukas ning põnevad sündmused toimusid hoopis tagapool. Meeletult pingelisest heitlusest väljus teisena esmakordselt poodiumile jõudnud Maario Mättik, kolmas oli tänavu juba korra poodiumit külastada saanud Armin Kaar.

Hooaja kokkuvõttes tõusis teisele kohale aga Markus Jauk, kolmandaks langes Ruudi Reinumägi. Mõlemad kuuluvad muuseas ühtlasi nooremate ehk kuni 10-aastaste võistlejate vanusegruppi. Nooremate üldarvestuses tuli kolmandaks vaid 8-aastane Raimo Kaljuste.

Vanemate laste vanusegrupis oli viimase etapi eel punktiseis äärmiselt tasavägine. Hanna-Grete Suvemaal ja Jürgen Laansool oli võrdne arv punkte, võrdne kogus oli ka kiireimate ringide eest saadavaid lisapunkte. Hooaja jooksul tõusvas joones liikunud Artur Karu oli äsja võitnud etapi Aravetel ning tuli tihedas konkurentsis Laansoo ja Suvemaa ees esimesena üle finišijoone ka Laitses. Punktiarvestuses tähendas see aga samuti Pärnust pärit Laansoo üldvõitu, teine Suvemaa ning kolmas Karu.