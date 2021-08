Talendid Rajale neljas etapp tõi üllatusvõitja

Pühapäeval Laitse RallyParkis sõidetud Talendid Rajale 2021 neljas osavõistlus kujunes sedavõrd sündmusterohkeks, et kohti jagati veel pärast finišilipu langemist. Ühtlasi tervitas sari uut etapivõitjat - vaid kaheksaaastane Raimo Kaljuste teenis oma esimese suure võidu!

Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu ühise järelkasvuprojektina ellu kutsutud laste hobikardisari Talendid Rajale sai senise üheksa järjestikuse hooaja ja 66 sõidetud etapi järel Laitse RallyParkis sõidetud võistlusel järjekorras 30. etapivõitja. Teekond võiduni polnud aga sugugi roosiline, seda enam, et võitja selgus alles pärast trahvisekundite rehkendamist.

Eelsõitude tulemusena kuulus finaali esirida aga nooremate vanusegrupi esindajatele. Parima stardikoha oli välja teeninud Markus Jauk, tema kõrvalt asus esikohta püüdma võistluspäeva kõige noorem sõitja, vaid kaheksaaastane Raimo Kaljuste. Sarjas kõik seni sõidetud kolm etappi võitnud Ramon Vlasenko stardikoht oli tagasihoidlik viies, kuid punktiarvestust silmas pidades andnuks seegi positsioon sarja üldvõidu suunas tubli punktisaagi.

Stardist haaras liidrikoha Kaljuste, vedades pingelise kümneminutilise finaali vältel endaga kaasa kogu võistlejaterivi. Vahed olid üliväikesed ning konkurentide soov oma kohta parandada tingis nii mõnegi kokkupõrke. Eelviimasel ringil õnnestus Kaljustest mööda sõita ja liidriks tõusta Vlasenkol. Siiski oli tegemist reeglitevastase möödasõiduga, kuid kuna Vlasenko oma kohta enne finišijoont valmis polnud loovutama, teenis ta sellega ära viiesekundilise ajakaristuse, mis kukutas ta lõpuks kaheksandale kohale.

Päeva imeliseima sõidu tegi Ruudi Reinumägi. Samuti nooremate vanusegruppi kuulunud Reinumägi teenis eelsõitudes esmalt ajatrahvi, mis tõi kaasa küllaltki lootusetu stardikoha C-finaalis. Järjepidevalt ja kindlalt rajas ta endale teed esmalt B-finaali, sealt edasi aga A-finaali, kus jõudis lõpuks teisele kohale. Kolmandana lõpetas võistluse Kaspar Pikkpõld. Päeva kiireima ringi sõitis välja Martti Raudleht.

Kaljuste võit tähendas ühtlasi seda, et Talendid Rajale on saanud läbi aegade noorima etapivõitja. Senine rekord kuulus hetkel ühe Eesti parima noore kardisõitja Joosep Plankeni nimele ning see pärines aastast 2016. Toona üheksaaastase Plankeni rekordi lõi Kaljuste üle koguni terve aastaga.

Nooremate võistlejate arvestuses kuulusid kaks esimest kohta samuti Kaljustele ja Reinumägile. Kolmas oli selles kategoorias Markus Jauk.

Kui sarjas jääb sõita veel kaks etappi, jätkab punktiarvestus üldliidrina Vlasenko. Talle järgnevad Pikkpõld ning Reinumägi.

Vanemate laste vanusegrupis teenis ülekaaluka võidu kõik sessioonid võitnud Hanna-Grete Suvemaa, kes oli Laitses võidukas ka sarja avaetapil. Vahepealsed kaks etapivõitu Unibet kardikeskuses ja Rapla kardirajal tõstsid punktitabeli etteotsa Jürgen Laansoo, kes pühapäevaselt võistluselt teenis vaid neljanda koha punktid. Suvemaa järel lõpetasid etapi teise ja kolmandana vastavalt Artur Karu ja Steven Marcus Ojapõld. Kiireim ring ning selle eest saadavad kümme lisapunkti teenis ära Karu.

Punktiarvestuses jätkab üldliidrina Laansoo, kes edestab kaks võistlust enne hooaja lõppu Suvemaad just kümne punktiga. Edetabeli kolmandaks tõusis hea tulemuse abil Karu.

Talendid Rajale 2021 viies etapp sõidetakse erandina kolmapäeval, 18. augustil kell 16:00 Aravete kardirajal. Finaalvõistlus peetakse Laitse RallyParkis 5. septembril algusega kell 13:00.