Talendid Rajale stardib hooaja teise poolega

Tänavuse hooaja senised kolm etappi on olnud põnevad vaatamata sellele, et võidukarika on oma kätte saanud vaid üks sõitja. Hooaja start LaitseRallyPark's tõi etapivõitjate nimistusse uue nime ning selleks oli Pärnu poiss Ramon Vlasenko. Eelmisel hooajal üldarvestuses 14. kohal lõpetanud Ramon tõestas taaskord seda, et uued etapivõitjad võivad tulla ootamatult. Ramoni võiduseeria jätkus ka teisel ja kolmandal etapil, mis sõideti vastavalt Unibet kardikeskuses ning taaskord kalendrisse tagasi tulnud Rapla kardirajal.

Kui talendisarja üldarvestuse esikohta hoiab täiseduga Vlasenko, siis sootuks põnevam on olukord tagapool: teisel kohal on jätkuvalt Kaspar Pikkpõld ning kolmas Armin Kaar, kuid punktivahed on kuni kuuenda kohani üliväiksed.

Vanemate vanuserühmas alustas hooaega parimal võimalikul moel Hanna-Grete Suvemaa, kui teenis LaitseRallyPark's sõidetud avaetapil kindla esikoha. Unibet kardikeskuses võidutses aga Jürgen Laansoo, kes võitis väga otsustavalt ka Raplas. Punktiarvestust juhib hooaja keskpaigas Laansoo, talle järgnevad Suvemaa ning Steven Marcus Ojapõld.

Tänavusel hooajal on iga üksiku etapi võidu eest auhinnaks tasuta osalemine Olerex Eesti kardispordi meistrivõistlustel tiimi Gear Racing ridades. Vlasenko kolm senist starti Eesti kõrgeima taseme konkurentsis on läinud edukalt ning väärt kogemusi on kogunenud igalt võistluselt. Kes aga osaleb järgmisel EMV etapil, selgub juba käesoleva nädala lõpus.

Kalendris uus rada

Talendid Rajale 2021 hooaja teine pool stardib juba 8. augustil LaitseRallyPark's. LaitseRallyPark on sarja kalendrisse kuulunud kõigil üheksal järjestikkusel hooajal ning on seeläbi kujunenud sõitjate vaieldamatuks lemmikuks.

Sarja viies etapp sõidetakse aga esmakordselt Aravete kardikeskuses, mis on sarnaselt Rapla kardirajale samuti tuntud eeskätt Eesti meistrivõistluste etappide võõrustajana. Aravete on ka Eesti tippkardisõitjate vaieldamatu lemmik, mis oma tõusude-langustega pakub sõitjale väga nauditava sõiduelamuse. Kui Rapla rajal sõidetud Talendid Rajale etapp viidi läbi võistluskardi konfiguratsioonis, siis talendisarja võistluse jaoks kasutatakse Aravetel raja lühemat formaati. Võistlus Aravetel sõidetakse kolmapäeval, 18. augustil algusega kell 16:00.

Hooaja finaalvõistluseks pöördutakse taaskord LaitseRallyPark'i, kus selguvad tänavuse hooaja parimad. Viimane etapp sõidetakse 5. septembril algusega kell 13:00.