Ott Tänak jätkab panustamist laste hobikardisarja

"Talendid Rajale" võistlussari on mõeldud vähest võidusõidukogemust omavatele lastele nende esimeste sammude tegemiseks. Võisteldakse hobikardikeskuste kartidel, mis tähendab, et sisenemisbarjäär mootorispordiga esmase tutvuse tegemiseks sisuliselt puudub. Sarja eesmärgiks on pakkuda soodsaimal moel alustavatele lastele võimalust mootorispordiga algust teha. Sarja patrooniks on teist aastat järjepanu Ott Tänak. Saku Suurhallis peetud esitlusel tutvustas maailmameister sarja tänavusi tegevusi.

"Mul on hea meel jätkata "Talendid Rajale" projekti panustamist. Olgugi, et meil on hetkel maailmatasemel üksjagu tugevaid tegijaid, peame siiski omama pika vaatega perspektiivi ning tegema tööd ka noorte talentidega. Sari on oma senise kaheksa hooaja jooksul toonud võistlusradadele sadu uusi noori, tänu kellele on oluliselt tõusnud ka kohalik konkurents," ütles Tänak.

"Sarja taskukohane formaat loob head eeldused selleks, et tehnikasporti tuleks juurde rohkem uusi huvilisi ja harrastajaid. Pärast eelmise aasta rekordilist hooaega panustab korraldusmeeskond tänavu veelgi enam, et sarjast üles leitud talendikad noored saaksid võimaluse end kõrgemal tasemel tõestada."

"Talendid Rajale" sarjast on aastate vältel osa võtnud enam kui 500 noort mootorispordihuvilist, kelle seast on lisaks kardisportlastele sirgunud nüüdseks ka nii edukaid krosskartidel võistlejaid kui rallisõitjaid. Oluliseks meetmeks talentide edasi pürgimise abistamiseks on tänavuse hooaja eriline ja väga väärtuslik auhinnafond.

"Kuueetapilise sarja iga üksiku etapi peaauhinnaks on tasuta osalemine Olerex kardispordi Eesti meistrivõistlustel. Ajalooliselt oleme näinud, kui tõhusaks osutub "Talendid Rajale" sarjas osalejatele võimaluse andmine end päris võistlusmasinatel tõestada," ütles sarja peakorraldaja Martin Harak, kes on aastaid näinud pealt noorte talentide tõusmist Eesti tippu. "Kuivõrd Eesti meistrivõistlustel sõidetakse samuti kuus osavõistlust, siis on "Talendid Rajale" sarjas kõik etapid võites võimalik endale täishooaeg kindlustada."

Selleks hooajaks mõneti muutunud "Talendid Rajale" reeglistik lubab põhiarvestuses võistlema 2009. aastal ja hiljem sündinud poisid-tüdrukud, kes asuvad võistlema võimaluse eest osaleda võistluskardil Eesti meistrivõistlustel. Eriarvestuses pääsevad rajale ka alates 2005. aastal sündinud noored.

Sarja esimene etapp sõidetakse juba 15. mail LaitseRallyPark'is.