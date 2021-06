Kardispordi Eesti meistrivõistlused jätkuvad Tabasalus

Kuueetapilise meistrisarja teine etapp toob kaasa põnevust igasse võistlusklassi, sest kui mõne nädala eest Rapla kardirajal sõidetud hooaja avaetapp pakkus küll üllatusi, tabas mitut favoriiti ka selge ebaõnn, mida nüüd asutakse Tabasalu rajal heastama.

Tabasalu kardirada asub Tallinna külje all ning on meistrisarja kuuluvatest kiireim: kus ühe ringi keskmine kiirus ületab kiiretes võistlusklassides OK-Junior, OK ja KZ2 lausa 100 km/h piiri.

Eesti parim stardis kahes klassis

Ei juhtu just tihti, et mõni sõitja stardib samal võistluspäeval kahes võistlusklassis, kuid just Tabasalus teeb seda valitsev Eesti parim kardisportlane Markus Kajak (AIX Racing Team). Kui esimesel etapil Raplas tegi ta ülieduka meistrivõistluste debüüdi kiireimas klassis KZ2, siis Tabasalus on ta lisaks klassile KZ2 stardis ka talle väga tuttavas klassis OK. Viimases on ta ka valitsev Eesti meister ning maailmameistrivõistluste taseme esiotsa sõitja.

Lisaks asuvad Tabasalus KZ2-klassi esikohta püüdma eelmisel hooajal siin võidutsenud Karl-Markus Sei (TGT Racing) ning Raplas katkestanud valitsev Eesti meister Sten Dorian Piirimägi (AIX Racing Team). Oma sõna ütlevad teiste seas kindlasti ka väga kogenud Antti Rammo (TARK Racing), Mario Vendla (RICH Racing) ja Georg Kõss (TGT Racing). Nooremast generatsioonist ei saa aga ära unustada Raplas sarnaselt Kajakuga supersõidu teinud Siim Leedmaat ega vigastusest paranenud Ken Oskar Algret (mõlemad AIX Racing Team).

Kui KZ2 klassi kart on tänu kuuekäigulisele käigukastile ja võimsale mootorile kardiklasside valitseja, siis ülikiirel Tabasalu rajal võib see ringiajalt otseveolistele OK-Junior ja OK klassi kartidele alla jääda.

Ehkki klassis OK on selgeks võitjasoosikuks Kajak, peavad tema selja taga kohad ära jagama Joosep Planken (TARK Racing), Robin Särg (Gear Racing) ning alati kiired tüdrukud Carmen Kraav (AIX Racing Team) ja Henrietta Olak (TARK Racing). Raplas imelise manöövriga viimase ringi viimases kurvis Särjest möödunud Kraav tõusis nõndaviisi viimasele poodiumikohale. Ilmselt näeme sarnast põnevat heitlust ka Tabasalus, kus fotofiniš pole sedavõrd kiire raja puhul midagi erakordset.

OK-Junior klassis on taaskord oodata maavõistlust Eesti-Läti vahel. Kui Raplas jäime alla kiirele lätlasele Alexander Skjelten (AIX Racing Team), siis Tabasalus astuvad Eesti au eest välja teiste seas Raplas poodiumil lõpetanud Mark Dubnitski (DHR Estonia) ja Mia-Mariette Pankratov (AIX Racing Team).

Nooremate klassides pikad stardirivid

Pisemates kardiklassides saab Tabasalus taaskord näha meeliülendavat vaatepilti, sest klassides Micro ja Mini on starti tulemas enam kui 20 võistlejat. Kui Raplas võidutsesid neis klassides vastavalt Meryl Peldes ja Andri Tsikin (mõlemad DHR Estonia), siis konkurentsi tiheduse ja Tabasalu kiire raja eripära tõttu saab siin soosiku ennustamine olema väga raske.

Taaskord täiendab võistlusklassi Mini stardirivi Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu ühisprojekti Talendid Rajale auhinnavõitja. Nimelt toob laste hobikardisarjas võidetud etapp kaasa tasuta osalemise Olerex Eesti kardispordi meistrivõistlustel ning juba teist etappi järjepanu saab see osaks Ramon Vlasenkole (Gear Racing).

Eesti kardispordi meistrivõistluste raames võistlevad rajal ka klassi Cadet võistlejad. Vaatamata pikale stardirivile siin klassis meistrivõistluste punkte ei jagata.