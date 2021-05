Laste hobikardisarja Talendid Rajale hooaeg sai avapaugu

Tänavuse hooaja esimesel osavõistlusel jagunesid võistlejad peaaegu pooleks vanema vanusegrupi ja põhiarvestuse vahel. Sel hooajal sõidetakse taaskord nn eelfinaalide süsteemis, mis suurendab olulisel määral võistlussõitude osakaalu. See omakorda tähendab, et vahetut võidusõitu on päeva jooksul rohkem. Põhiarvestuses võistlevad võistlejad, kelle sünniaasta on 2009 ja hilisem. Vastavalt võistlejate arvule moodustus esimesel etapil 3 eelfinaalide gruppi, kuhu sõitjad jaotati vastavalt nende kvalifikatsiooniaegadele.

Kolme grupi eelfinaalide esimesed olid Pikkpõld, Andreas Oopkaup ja Ramon Vlasenko. Nende kolme vahel jaotati kiireimate ringiaega põhjal ära finaali kolm esimesest stardikohta ning samas järjekorras otsustavas A-finaalis ka starditi.

Vlasenko hea algus viis ta juba esimeses kurvis esimeseks ning vaikselt edu kasvatades talle keegi reaalselt ohustajaks ei saanudki. Teisena tuli üle finišijoone Kaspar Pikkpõld, kellele järgnes Joosep Siniorg.

Ühes päeva kiireima ringiga teenitud lisapunktidele oli see Vlasenkole sarja esimene etapivõit. Auhind etapivõidu eest on tasuta osalemine Olerex Eesti kardispordi meistrivõistluste esimesel etapil, mis sõidetakse 22. mail Rapla kardirajal.

Vanemas vanusegrupis, kus rajale tulevad võistlejad, kelle sünniaasta on 2005-2008, võidutses Hanna-Grete Suvemaa, kes edestas Jürgen Laansood ja Karl Riimani. Päeva kiireima ringi sõitis selles arvestuses välja Laansoo. Nii Suvemaa kui Laansoo võitsid mõlemad oma eelfinaali, kuid kuna Suvemaa ringiaeg oli koguni 0,3 sek võrra parem Laansoo omast, sai tema finaalis startida esikohalt.

Nooremate laste ehk 2011. a ja hiljem sündinute arvestuses võidutses LaitseRallyPark's Ruudi Reinumägi, kes oli üldarvestuses tublil 4. kohal. Talle järgnes Jan Pragi (7.) ja Romek Allikas (10.). Tüdrukute arvestuse kiireimad olid Miya Greth Visberg ja Kelli Labotkin.

Vanema ja lapse ringiaegade liitmise põhjal koostatava stardiriviga võidusõidus Käbid & Kännud võidutsesid Andreas ja Andres Oopkaup. Teiseks tulid Joosep ja Mart Siniorg ning kolmandaks Kregor ja Vaido Tamme.

Kuue-etapilise Talendid Rajale 2021 teine etapp sõidetakse 30. mail Unibet kardikeskuses Laagris.