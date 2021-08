Talendid Rajale sari sai viiendalt etapilt uue etapivõitja

Aravete kardirada võõrustas Eesti Autospordi Liidu ja Eesti Kardiliidu järelkasvu eest hoolitsevat hobikardisarja Talendid Rajale esmakordselt. Valdava osa Eesti tippkardisõitjate lemmikuks oleval Aravete kardirajal kasutati sedapuhku küll lühemat rajakonfiguratsiooni, kuid rajale omased looklevad kurvid ning kõrguste erinevused joonistusid sõitjate rõõmuks välja siingi.

Võistluspäev algas tugeva tuule ja vihma kiuste kvalifikatsioonidega. Kuivõrd ilmaolud muutusid lausa minutitega, said eelise need, kelle sessiooni käigus rada kõige kuivem oli. Kiireima ringi sõitis välja nooruke Ruudi Reinumägi. Keerulisi ilmaolusid kirjeldab fakt, et sarja üldliider Ramon Vlasenko oli ajasõitude põhjal 11. ning eelmise etapi võitnud Raimo Kaljuste alles 20. kohal.

Vihma ja päikese vaheldumine segas kaarte ka eelsõitudes, mille tulemusena teenis parima stardikoha otsustavasse A-finaali Markus Jauk. Noorema vanusegrupi võistlejad hõivasid Jaukiga eesotsas koguni kaks esimest stardirida - eelsõitudest olid end siia võidelnud Albert Aedmaa, Jan Pragi ja Maario Mättik. Head punktisaaki ning ühtlasi sarja üldvõitu noolinud Vlasenko oli nende taga alles viies.

Stardis haaras Jauk liidrikoha ning kasvatas selle hetkega mõnesekundiliseks. Sarnaselt kõigi teistega oli kvalifikatsiooni võitja Reinumägi eelsõitudes hädas muutuvate ilmaoludega ning oli A-finaali sunnitud startima võistlejaterivi tagaotsast. Kasutades ära konkurentide omavahelisi heitlusi, tõusis ta juba mõne ringiga kolmandaks, siis aga juba mööda sarja üldliidrist Vlasenkost.

Selleks hetkeks oli aga veatut sõitu teinud Jauk püüdmatus kauguses ning kohad finišilipuni sellega külmutatud. Võitjaks tuligi Jauk, teine oli Reinumägi ja kolmandana lõpetas Vlasenko. Päeva kiireim ring ja ühes sellega 10 lisapunkti teenis Joosep Siniorg.

Vanemas vanusegrupis samuti uus võitja

Keerulistest ilmaoludest ei jäänud puutumata ka vanema vanusegrupi võistlus. Põnevate eelsõitude tulemusena teenis A-finaali parima stardikoha välja Hanna-Grete Suvemaa. Vihmastes oludes imelist sõitu teinud Suvemaa oli aga üsna sõidu algul sunnitud liidrikoha Artur Karule loovutama. Ring-ringi järel vahetati kohti omavahel, kuni tandemi heitlusse sekkus ka Armin Rebane.

Kuivavates oludes polnud kindel, kelle sõidutrajektoor on rajal edasi liikumiseks kiireim, sest kohti vahetati pea igal ringil. Finišilipu alt sõitis esimesena läbi oma esimese etapivõidu teeninud Karu, teine oli Suvemaa ning kolmas Rebane. Teise koha punktidega tõstis end enne viimast etappi punktitabeli liidriks Suvemaa, teine on hetkel Karu ning kolmas samuti üldvõidu eest võitlev Jürgen Laansoo.

Üldarvestuse võitja selgunud

Aravete võistlus nägi lisaks uutele etapivõitjatele ka järjekorras üheksandat Talendid Rajale üldvõitjat. Tänavu kolm esimest etappi võitnud ning ka kõigil ülejäänutel võidukursil liikunud Ramon Vlasenko teenis Aravetelt saadud teise koha eest piisaval hulgal punkte, et on nüüdseks konkurentidele püüdmatus kauguses.

Pärnust pärit Vlasenkole osaleb Talendid Rajale sarjas teist aastat ning parimate traditsioonide kohaselt on temagi üldvõidu-eelne aasta olnud küllaltki tagasihoidlik. Nimelt lõpetas ta eelmise ehk 2020. a hooaja 14. kohal. Sarnase muster on iseloomulik olnud ka paljudele teistele varasemastele talendisarja üldvõitjatele.

Vaatamata Vlasenko üldarvestuse esikohale käib tihe rebimine punktiarvestuse tagapool. Üldarvestuse ülejäänud poodiumikohad on aga jätkuvalt lahtised - koha eest esikolmikus võistlevad jätkuvalt Ruudi Reinumägi, Markus Jauk, Kaspar Pikkpõld, Martti Raudleht, Raimo Kaljuste ja Joosep Siniorg.

Talendid Rajale 2021 viimane etapp sõidetakse 5. septembril algusega kell 13:00 Laitse rallipargis.