Tänak: mul on heameel uuesti Kreekas võistelda

"Viimane WRC ralli toimus Kreekas kaheksa aastat tagasi, pikk paus on vahepeal olnud," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Akropolise ralli on pika ajaloo ja traditsiooniga võistlus. See kuulub kindlasti WRC rallisarja ja mul on heameel, et seal saab taas võistelda."

Viimati sõitis Tänak Akropolise rallil 2012. aastal, kui ta saavutas Fordi roolis üheksanda koha. "Tegemist on väga hea asendusega Türgi rallile, mis on tavaliselt üks karmimatest võistlustest terves kalendris," märkis Tänak ja lisas, et eesmärk on Kreekas teha võimalikult hea tulemus.

Akropolise ralli Kreekas toimub 9.-12. septembril.

MM-sarja üldarvestus:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 162 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 124 punkti

3. Thierry Neuville (Hyundai) 124 punkti

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 99 punkti

5. Ott Tänak (Hyundai) 87 punkti

Seis tootjate arvestuses:

1. Toyota 348 punkti

2. Hyundai 307 punkti

3. M-Sport 135 punkti

4. Hyundai 2C Competition 44 punkti