Ardo Kreek: kõik ei olnud nii hull, nagu esialgu tundub

"Oli hetki, kus olime ebakindlad ja lasime pika seeria sisse. Aga iga geimi lõpus hakkasime paremini mängima. Lihtsalt vastastel oli edu liiga suur ja ei jõudnud järele," ütles Eesti koondise kapten Ardo Kreek ERR-ile. "Oleks sama mängu näidanud geimi alguses, siis oleks olnud terve mäng nagu kolmas geim. Ei olnud kõik nii hull nagu esialgu tundub."

Kuidas koduse turniiri ja võidukohustusega hakkama saadi? "Kõik teavad, et tuleb panna. Keegi ei ole enam nii roheline, et täitsa verest välja lööb. Kui mängu alguses esimesed viis-kümme punkti on pulss vähe kõrgem kui tavaliselt, siis tegelikult tuleb hakata keskenduma oma asjadele."

"Mina ise kohati ei kuule, mis ümberringi toimub. Kui oled sada protsenti fookuses, siis pärast punkti kuuled, kuidas rahvas meile kaasa elab. Keegi ei olnud ju meie vastu. Väike nurk lätlasi oli, aga neid ei olnud praktiliselt kuulda - üksikud episoodid. Ma loodan väga, et keegi rahvamassi ees väga ei väristanud. Tuleb edasi panna."

Kreegi sõnul on märksõnaks stabiilsus. "Täna mängisime ilusti, mingi hetk kukkusime ära, vastuvõtul, rünnaku lahendamistel mõned punktid läksid järjest."

"Saame natuke järele, tuleb jälle kaks-kolm punkti juurde. Nii ei saa sel tasemel kahjuks mängida. Treeningmängud treeningmängudeks. Siis on lihtsam järele tulla, aga siin vastane hoiab kümne küünega pallist kinni, nagu öeldakse. Lihtsalt ei tule midagi, tuleb ise stabiilsem olla ja pallid maha lüüa."