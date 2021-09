Nurgaründajana mänginud Venno: pole probleemi, peaasi, et väljakul olen

"Ega väga ei olegi. Viimases kahes trennis natuke proovisin ja ka ettevalmistuse ajal, aga see oli niisama," nentis Venno, et pole nurgaründajana ka trennis väga palju tegutsenud. Samas on ta valmis, et ilmselt peab ta nüüd ka ülejäänud mängudes sel positsioonil mängima: "Ei ole probleemi, võin mängida. Nagu treener tahab, peaasi, et väljakul olen."

Kas Slovakkia millegagi üllatas ka? "Pigem mitte. Tegime ise vahepeal natuke rumalaid vigu," tõdes Venno.

Venno nõustus, et Teppani mängu sekkumine oli võiduvõti. "Renx tuli sisse ja mina hakkasin nurka mängima. Renx tõi kindlasti elavust ja pohhuismi natuke rohkem siia väljakule. See aitas kõiki kaasa ja saime täitsa ilusti hakkama," arutles ta. "Oleks võinud natuke varem selle peale tulla, aga võib-olla oleks teisiti midagi muuta. Aga vähemalt tuli võit ära ja kõik on hästi."

Kas võiduga läks meestel pinge maha? "Täitsa võimalik. Eks seda näitavad järgmised mängud. Nüüd tuleb järgmist hakata hammustama. Tahaks ikkagi alagrupist edasi pääseda," sõnas Venno.

Pühapäeval läheb Eesti vastamisi Saksamaaga, Vikerraadio ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.05.