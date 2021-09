Teppan: mind lasti puurist välja, seda oli võistkonnale vaja

" Arvan, et seda nägid kõik, mis mu sees oli – selle ma kõik kohe mängu ka panin. Olen teada-tuntud emotsionaalne ja elav tüüp. Kui sa oled puuris, siis on raske olla, aga mind lasti sealt välja ja ma usun, et seda oli võistkonnale natuke vaja ka," sõnas Teppan ERR-ile. "Seda enesekindlust suruda ja suruda. Usun, et selle lõpuks leidsime ja atmosfäär läks ka ikka väga lõbusaks juba lõpuks. Väga meeldis tänane päev!"

Teppan arvas, et nii avamängus Lätiga kui ka kahes esimeses geimis Slovakkiaga oli probleem meeste peades. "Mängisime ka suve esimeses pooles mänge ja vastased ei olnud kehvad. Mängisime väga korralikku võrkpalli, ka Hispaania vastu alles laupäeval mängisime korralikku võrkpalli – kahe päevaga ei unusta seda mängu ära. Ilmselgelt see oli vaimne!" sõnas ta. "Kõigepealt oli vaja iseennast leida, see grupp, kes oli väljakul, oli vaja käima saada. Siis alles saad rahva taha tõmmata! Kui kohe hakkad otsima rahvast midagi, võib see sulle ka vastutööd teha. See juhtus esimeses mängus, liiga palju oli fookus üle saali laiali. Aga täna selle leidsime ja kui juba tunned ennast mugavalt sellises saalis sellise rahvaga, siis saab ainult häid asju juhtuda."

"Viiendas geimis algus ei olnud suurepärane, jäime kaotusseisu. Poolteist tundi tagasi oleks korralik vibra sees olnud sellise asja peale, aga poolteist tundi hiljem enam ei olnud," jätkas ta. "Tunnetasime seda, et meil on näiteks servijõudu nii palju, et iga mees on võimeline seeria panema. Ja kui jääme paari punktiga taha… see on võrkpall, see käib asja juurde. Aga me ei kaotanud pead ja enesekindlus säilis, lõpp läks nii nagu minema pidi."

Pühapäeval läheb Eesti vastamisi Saksamaaga, Vikerraadio ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 16.05.