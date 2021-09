Oliver Venno: tegime natuke liiga palju vigu

"Ma arvan, et oma vigu tegime natuke liiga palju. Lõime ühese bloki vastu auti ja kaitses ei saanud lihtsaid palle kätte," lausus Eesti diagonaalründaja Oliver Venno. "Loetelu on päris pikk - muidu ei oleks siukest tulemust olnud. Kui me oleks omad asjad ära teinud, ma arvan, et seis oleks olnud teistpidi."

Kas läbipõlemise ja ootuse jutud ka mõjutasid? "Ma ei oska teiste eest rääkida. Endal oli küll väga hea meel üle pika aja sellise rahvamassi ees mängida. Ootasin meeskonnalt ka hästi palju, et suudame võita ja alustada turniiri ülipositiivselt. Aga noh - seekord läks niipidi."

Mismoodi parandamist alustada? "Üks asi on vaadata väljaku pealt ja teine asi väljaku kõrvalt. Eks treenerid teevad omad analüüsid ja saame kindlasti teada. Praegu emotsiooni pealt ei hakka siin midagi ütlema."