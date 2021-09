Võrkpalli EM: Eesti ei suutnud Saksamaalt geimi kätte saada

Esimese geimi alguses ei õnnestunud kummalgi enam kui paaripunktist edu teenida, aga kolm punkti järjest tõid Eestile 13:10 eduseisu. Saksamaa siiski viigistas ja lükkas seisult 17:17 sisse järgmise käigu ning avageim võideti 25:19.

Teises geimis asus Eesti juhtima 8:4, aga seejärel näitas Saksamaa võimu, asudes omakorda juhtima 12:9, 16:10, 20:12 ja 23:14, võites lõpuks geimi 25:16.

Kolmas geim kulges suuremalt jaolt tasavägiselt, kus kumbki meeskond ei juhtinud enam kui paari silmaga. Eesti eduseisult 15:13 võtsid sakslased aga viis punkti järjest ja läksid ette 18:15. Järgnevalt juhiti ka 20:16 ja 23:19 ning võideti geim 25:21.

Renee Teppan tõi Eesti kasuks 15 punkti, võitjate parim oli 17 punktiga György Grozer.

Eesti alustas turniiri 1:3 kaotusega Lätile, aga võitis laupäeval Slovakkiat 3:2. Teisipäeval mängitakse Horvaatia ja neljapäeval olümpiavõitja Prantsusmaaga.

Pühapäeval kohtuvad D-grupis veel Prantsusmaa - Horvaatia.

Enne mängu:

Eesti alustas kodust EM-i valusa 1:3 kaotusega Lätile, laupäeval aga avati võiduarve, kui Slovakkia vastu tuldi välja 0:2 kaotusseisust ja võeti lõpuks 3:2, seejuures otsustav geim 15:13. Võidu võtmeks oli peatreener Cedric Enardi otsus tuua kolmandaks geimiks väljakule Renee Teppan diagonaalründajaks ning liigutada teine diagonaalründaja Oliver Venno nurgaründaja positsioonile.

"Ei ole probleemi, võin mängida. Nagu treener tahab, peaasi, et väljakul olen," ütles Venno pärast võidumängu, et on valmis, et peab kogu ülejäänud turniiri harjumatul positsioonil mängima.

"Kõigepealt oli vaja iseennast leida, see grupp, kes oli väljakul, oli vaja käima saada. Siis alles saad rahva taha tõmmata!" sõnas Teppan laupäeval.

2014. aasta MM-pronks ja 2017. aasta EM-hõbe Saksamaa on seni Tallinnas pidanud ühe kohtumise, kui reedel alistati 3:0 Horvaatia.

D-alagrupi teises pühapäevases kohtumises lähevad kell 19 vastamisi olümpiavõitja Prantsusmaa ja Horvaatia, kes laupäeval sai 3:2 jagu Lätist.