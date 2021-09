Robert Täht: võrkpalli ei saa mängida kramplikult

Eesti nurgaründaja Robert Tähe sõnul oli meeskond täiesti erinev sellest, kes pidas äsja edukaid kontrollmänge.

"Kui vaadata seda meeskonda, kes mängis mõned päevad tagasi Hispaania vastu: oli platsil väga enesekindel, heas vormis, hästi kokku mänginud. Täna olid sellest ainult riismed järel," lausus ta ERR-ile.

"Kõik mehed said oma võimaluse, seda kokkumängu ei suudetudki lõpuni leida. Tõesti, kolmas geim saime korraks ilusti minema, tekkis korraks tore enesekindlus, aga neljas geim läks samasse auku."

Kas vastaste eestlasest peatreener Avo Keel mängis meie omad üle? "Müts maha nende ees, Avo ees samamoodi. Nemad lahkuvad siit 3:1 võiduga. Meil tahtmise taha ei jäänud midagi. Kujutan ette, et igaüks tahtis natuke liiga palju," jätkas Täht.

"Võrkpalli ei saa mängida kramplikult. Kehas peab olema voolavust. Aga ma arvan, et punnitamine ja läbi seina "oi ma nüüd panen" - see pärssis meid. Aga et vabamalt mängida, on vaja enesekindlust ja ilmselgelt seda meil täna ei olnud."

Järgmisena ootab laupäeval Slovakkia. "Kindlasti keegi meist alla ei anna. Neli mängu on ees. Slovakkia on kohustuslik võit. Täna teeme analüüsi ära, vaatame homme videot, mis juhtus. Meestega omakeskis peame ka rääkima, kuidas Slovakkia vastu minna."