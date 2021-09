Karli Alliku jaoks on kodune EM-finaalturniir lõppenud

Allikul on põlvekedra dislokatsioon/nihestus ja arstide sõnul on taastumisaeg vähemalt kolm kuud. Täpsematele uuringutele pole ta veel jõudnud, et teada, kas nihestuse tagajärjel on ka teised koed kahjustada saanud, teatas alaliit.

Robert Tähe osas on seis sisuliselt sama nagu enne Läti mängu ehk et tema puhul vaadatakse päev-päevalt/jooksvalt/tunde järgi, kuidas ta treenida või mängida saab.

Märt Tammearul on randmepõrutus, sest maandus kukkudes halvasti käe peale. Kontroll näitas, et luud on õnneks terved, ent võimaliku sidemete kahjustuste osas veel selgust pole.