Harri Kullas võitis Briti meistrivõistluste etapi Blaxhallis

Ajasõidus kuuendat aega näidanud Kullas näitas esimeses võistlussõidus, et startides on ta kindlalt üks parimaid mehi. Harri asus avaringist alates liidriks ning juhtis terve sõitu ja võttis lõpuks ülekaaluka 20 sekundilise võidu Josh Gilberti ees. Etapile sarja liidrina tulnud Tommy Searle lõpetas sõidu kolmandana.

Teises sõidus võitis Harri taas stardi ja asus sõitu juhtima. Kõik läkski taas plaanipäraselt kuni sõidu üheteistkümnenda ringini, mil Harri tegi väikese sõiduvea ning kukkus ja andis kaks positsiooni ära. Meie mehest pääsesid mööda Shaun Simpson ja Jevgeni Bobrõšev. Kullas lõpetaski sõidu nende seljataga kolmandana. Sarja liider Tommy Searle jäi sõidus alles kuuendaks.

Etapi kokkuvõttes kuulus 45 punktiga esikoht Kullasele. Teise koha sai 38 punktiga Bobrõšev ja kolmanda koha 38 punktiga Josh Gilbert. Sarja kokkuvõttes on Kullasel ja Searlel nüüd võrdselt 193 punkti, kuid kuna meie mehel on rohkem sõiduvõite, siis esikohal asub just Harri. Kolmas on 167 punktiga Shaun Simpson.

Harri Kullas: "Esimese sõidu võitsin üsna kindlalt. Teist sõitu olin juhtimas, kuid tegin sõiduvea ja esiratas läks alt ära ning kaotasin mõned kohad. Sellest siiski piisas, et etapivõit saada."