Võrkpallikoondise peatreener: kindlasti tahame EM-il alagrupist edasi saada

Vaid kolm päeva on jäänud võrkpalli Euroopa meistrivõistluste Tallinnas toimuva alagrupiturniirini. Eesti meeskonna miinimumeesmärk on jõuda alagrupist edasi kaheksandikfinaali.

Pärast kolme võidukat kontrollmängu samuti Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistuva Hispaaniaga võib Eesti meeskond kodusele turniirile vastu minna mõõduka optimismiga. Ehkki turniiri eel on olnud ka tagasilööke, pole eesmärgid muutunud.

"Me tunneme natuke puudust kogemusest. Loomulikult, kui Kert Toobal pole väljakul või teda pole meeskonnas, siis on kohe kogemust natuke vähem," tõdes ERR-ile koondise peatreener Cedric Enard.

"Aga me tahame alagrupist edasi pääseda päris kindlasti. Tahame jõuda nelja parema hulka alagrupis ja sõita Tšehhi mängima kaheksandikfinaali, aga sellest tuleb raske võitlus. Slovakkia, Horvaatia ja Läti on kolm meeskonda, kellega meil tuleb võidelda. Proovime teha kõik selleks, et üllatada ka Prantsusmaad või Saksamaad," lisas Enard.

Seega turniiri esimene mäng kolmapäeva õhtul Läti vastu on kogu turniiri silmas pidades Eesti meeskonna jaoks ülitähtis.

"Eks see saab kindlasti põnev olema," rääkis ERR-ile koondise nurgaründaja Kristo Kollo. "Lätiga Kuldliigas mängisime, neil on nüüd kaks meest juures, pluss üks kogenud mees on kuuldavasti vormile lähemal kui ta tol ajal oli. Arvan, et saab olema vägev lahing ja kindlasti ei saa me lõdvalt peale minna, peame olema valmis võitluseks. Peame omi asju kontrolli all hoidma ja neid serviga suruma, siis on kõik hästi."