Eesti sai viimases EM-i-eelses kontrollmängus Hispaania vastu 3:1 võidu

Eesti alustas kohtumist koosseisus Robert Viiber, Oliver Venno, Albert Hurt, Kristo Kollo, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, libero Silver Maar.

Eesti edukaim oli täna rünnakul 17 punktiga (+9) Kristo Kollo, 15 punkti (+10) lisas Oliver Venno ja 10 (+7) Timo Tammemaa. Eesti vastuvõtt oli 52%, rünnakuid lahendati 50-protsendiliselt, blokist saadi 10 ja servilt viis punkti (eksiti 15 pallingul).

Hispaania resultatiivseimana tõi Andres Villena samuti 17 punkti (+8). Hispaanlaste vastuvõtt oli 44%, rünnak 45%, blokist saadi 4 punkti ja servil löödi 5 ässa (eksiti 17 pallingul).

Peatreener Cedric Enard ütles, et Hispaania näitas laupäeval paremat vastuvõttu. "Hispaania vastuvõtt oli täna väga hea ja neil on ka väga hea sidemängija. Meil oli tema vastu raske tegutseda. Ütlesin meestele, et nad peavad kannatlikud olema. Kuigi servisime ise hästi, sai Hispaania sidemängija ikkagi mängu kiireks ajada, sest vastuvõtt oli hea. Oli minu jaoks huvitav mäng, sest pidime olema kannatlikud," ütles ta.

Vaadates ette kodusele finaalturniirile, ütles juhendaja, et usub oma mängijatesse. "Usun oma mängijatesse ja tean, kui motiveeritud nad on siin mängima. Aga treenerina pole ma kunagi liiga enesekindel ja olen iga mängu eel valvel. Tuleb kõva turniir," lisas peatreener, kes loodab, et kõik fännid leiavad tee saali. "Tulge saali! See saab olema hullumeelne nii mängijate kui fännide jaoks. Ja mis kõige tähtsam – me vajame oma fänne."

Kert Toobali eemalejäämisel kannab koondises taas kaptenirolli kogenud Ardo Kreek. "Asjad laabusid täna suures pildis nii nagu plaanitud oli. Need kolm päeva, mis me Hispaaniaga mängisime, treener sai rahulikult koosseisu vahetada ja enda peas välja mõelda, kes põhikuuik on. Meile andsid need mängud kindlasti veel enesekindlust ja siit on hea tundega hea EMile minna," sõnas Kreek, kes alustab oma 6. EM-finaalturniiri.

Eesti suutis taas kohe mängu alguses asjad sujuma saada. Tammemaa viis kodumeeskonna juhtima 15:12 ja edu Eesti käest ei andnud, kuigi hispaanlased jõudsid geimi lõpus kahe punkti kaugusele (20:18) ja Eesti võttis mõtlemisaja. Ent ka järgmise punkti teenis Eesti, kui Venno lõi järjekordse tõste punktiks – 21:18. Geim võideti 25:20, Hurdalt meie parimana 5 punkti.

Teine geim algas tasavägisemalt, kuni 11:11 viigiseisult teenis Hispaania järjest neli punkti ja haaras 15:11 eduseisu. Vastased suutsid edu hoida, 12:17 kaotusseisul sekkus Karli Allik (Hurda asemel) ja 15:20 seisul tulid mängu Renet Vanker ja Renee Teppan, vahetades välja Viiberi ja Venno. Jõuti veel 2 punkti kaugusele 22:24, ent teine geim kuulus siiski Hispaaniale tulemusega 25:22. Kollo tõi teises geimis meie parimana 6 punkti.

Kolmandas geimis Venno ja Viiber naasid, Allik jätkas, ülejäänud mehed algkoosseisust. Geimi keskel haarasid eestlased Tammemaa serviässast 16:13 edu ning Hispaania kasutas mõtlemisaega. Järgmise servi lõi Tammemaa samuti ässaks – 17:13 ja seda edu enam ei loovutatud. Geim Eestile 25:18. Vennolt 8 punkti.

Sama koosseis jätkas ka neljandas geimis. Hispaanlaste servivea järel olid Eesti meeskonna edunumbrid 9:6 ja Alliku rünnaku järel oldi juhtimas 16:10. Kollo äss käristas vahe 19:13-le ning neljanda geimi võitis Eesti koondis 25:19 ning kogu kohtumise 3:1.