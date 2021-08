Fernando Alonso jätkab Alpine'i meeskonnas

Alpine'i vormel-1 meeskond teatas, et on jõudnud lepinguni 40-aastase kahekordse maailmameistri Fernando Alonsoga, kes jätkab meeskonnas ka järgmisel hooajal.

Alpine'i meeskonna kaks pilooti MM-sarjas on Alonso ja Esteban Ocon, kes sõlmis käiva hooaja alguses meeskonnaga kolmeaastase lepingupikenduse.

40-aastane Alonso lahkus vormel-1 MM-sarjast 2018. aastal, sest tahtis proovida võita McLareni ridades Indianapolis 500-t. Hispaanlane on mõlemad oma MM-tiitlid võitnud Renault meeskonnas. Samas tiimis sõitis Alonso aastatel 2002-2006 ja 2008-2009.

"Tundsin end koheselt naastes kodus ja mind oodati avasüli tagasi. On olnud rõõm spordi parimate peadega uuesti koos töötada. See hooaeg on olnud kõigi jaoks keeruline, aga oleme meeskonnana arengut näidanud ja Ungari GP tulemus on hea näide sellest arengust," ütles Alonso Alpine'i kodulehe vahendusel.

Ungari GP-l teenis Ocon enda karjääri esimese etapivõidu. Alonso ütles, et tiim seab eesmärgiks veelgi positiivseid kogemusi.