Eesti aeruspordi jaoks seisab ees tähtis nädalavahetus

Eesti kärestikuaerutajaid ootab ees tähtis jõupoov, tuleristsed saab Sindi veespordi- ja kärestikuaerutamise keskus. Esimeseks võistluseks on kahepäevane rahvusvaheline jõuproov Nordic Cup.

Nordic Cup, mis algselt pidi toimuma juunis, toodi Covid-19 olukorra tõttu maailmas üle augustisse. Nordic Cup ühendab neljas riigis, Eestis, Lätis, Rootsis ja Soomes toimuvaid süstaslaalomi jõuproove, Sindi etapp on tänavu sarjas esimene. Võistlus kuulub ka Euroopa Aerutajate Föderatsiooni kalendrisse.

Laupäeval märgitakse Pärnu jõele maha esimese võistluspäeva rada, mis koosneb 18-25 väravast. Kuum suvi on veetaseme jões madalale toonud, aga see ei takista nelja riigi sportlastel võistlemast. Lisaks korraldajamaale osalevad veel võistlejad Rootsist, Lätist ja Venemaalt. Esimesel päeval selgitatakse paralleelselt välja ka Eesti meistrivõistluste medalistid, paadiklasse on kaks, süstad ja kanuud. Täiskasvanud ja juuniorid, nii mehed kui naised, selgitavad parimaid ühesüstadel, mehed panevad võimed proovile ka ühekanuudel.

Pühapäeval peetakse maha ülipõnev meeskonnavõistlus kolmeliikmeliste tiimide vahel, põhimõttel, et aerutajad stardivad võimalikult väikeste intervallidega rajale ja aeg fikseeritakse viimase võistleja finišeerumise järel. Oluline ettenähtud rajal püsimine ja väravate vigadeta läbimine.

Jõuproov toimub Tori valla, Eesti Aerutamisföderatsiooni ja Süstaslaalomi klubi Pirita koostöös, peakorraldajaks keskuse projektijuht Siim Peetris. Selle võistluse õnnestumine aitab meelitada Eestisse, aga ka Pärnumaale, uusi võistlusi ja teiste riikide aerusportlasi ning arendada keskust edasi. Kui Covid-19 olukord regioonis lubab, siis peetakse järgmisel nädalavahetusel Lätis, Valmieras, maha Nordic Cup teine etapp.