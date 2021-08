Aerutamiskeskuseks saav Sindi võõrustas rahvusvahelist jõuproovi

Sindi paisu lammutamise ja sinna kärestiku rajamise järel on Sindist saamas veespordi- ja kärestikuaerutamise keskus. Vajaliku taristu ja keskushoone rajamisega tehakse algust järgmisel aastal, aga esimesed tõsised võistlused said sel nädalavahetusel peetud.

Eesti kärestikuaerutajaile oli tegemist tähtsa jõuprooviga, kaks päeva kestnud rahvusvaheliste võistlustega Nordic Cup, mis ühendab Eestis, Lätis, Rootsis ja Soomes toimuvaid süstaslaalomi võistlusi. Sindi etapp, mis toimus Tori valla, Eesti Aerutamisföderatsiooni ja süstaslaalomi klubi Pirita koostöös, oli sel aastal sarjas esimene. Võistlus kuulub ka Euroopa Aerutajate Föderatsiooni kalendrisse.

"Tegelikult on imehästi läinud," kinnitas ERR-ile võistluste peakorraldaja Siim Peetris. "Meil on hoolimata ilmast ja koroonatingimustest enam-vähem 70 osalejat. Meil on kohal läbi suurte seikluste kohale jõudnud venelased, samamoodi on meil rootslased, lätlased. Tegelikult võib lugeda õnnestunuks."

Sindi kärestikust saab just see paik, mida Eesti kärestikuaerutajad on ammu oodanud. "Seda enam, et meil on tulevikuplaanid siin suured. Kasvõi laupäeval avalikustatud arhitektuurikonkursi tulemused: milline suurepärane hoone nende tänaste telkide asemel saab. Ma näen, et ainult paremaks saab minna. Kui ilm ei ole kõige parem olnud, siis on korralik hoone, võib-olla saunad, kuhu hiljem minna," lisas Peetris.

Sindi kärestikku kiitis ka Läti esindaja Marcis Laidins. "Olin väga positiivselt üllatunud, kui ma siia reede õhtul tulin. See on mul esimene kord. Ma olen väga õnnelik selle üle, mida eestlased on siin teinud. Väga ilus koht."

Korraldajate sõnul aitab võistluste õnnestumine meelitada siia uusi võistlusi ja teiste riikide aerusportlasi ning arendada keskust edasi. Kui koroonaolukord regioonis lubab, peetakse järgmisel nädalavahetusel Lätis, Valmieras Nordic Cupi teine etapp.