Tori vald tahab Sinti veespordikeskuse rajada

Kärestikuaerutajatel polegi praegu kohta, kus korraldada Eesti meistrivõistlusi süstaslaalomis. Sinti aga kuluks hädasti ära koht, mis inimesi sinna kaunist Pärnu jõge nautima tooks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sindi paisu lammutamisega toodi meile suurepärane võimalus rajada siia äge kärestikuaerutamise keskus. Meie huvi on see asi ellu viia. Meie eesmärk on ikkagi jõeala täiendada ja kalda lähistele rajada spordiklubi hoone, kohtunikehoone, kõik see võistluskompleks, telkimisalad ja kõik see muu," rääkis Tori vallavanem Lauri Luur.

Vald on teinud taotluse Pärnumaa arenduskeskusele, et keskuse rajamiseks toetust saada. Kui Eesti Aerutamisföderatsioonis teada saadi, et paisu asemele kavatsetakse kärestik rajada, olid nad kohe kohal.

"Kui seda teemat arendati, tahtsime olla selles suures mängus sees, sest me nägime potentsiaali siin. Õnneks oligi nii, et kala oli number üks ja aerutamine number kaks. See on superlahe, et üks omavalitsus on võtnud sellise asja eestvedada. Meie, kärestikuaerutajad, oleme kaua-kaua seda oodanud. Täna on lootus noorte peal," ütles föderatsiooni asepresident Hillar Irves.

Siim Peetris on tõeline kärestikuaerutamise entusiast, kes on Sindi kärestikul juba korduvalt käinud.

"Kärestik tundub paljulubav. Eks ta siin muutub, sõltuvalt veetasemest on olud siin väga erinevad, kas või võrreldes nädalataguste oludega. Aga ütleme, paljulubav. Praegu juba tekib võistlusspordiks sobilikke elemente piisavalt," ütles Peetris.

Kümneaastane Martin Peiker alustas kärestikuslaalomiga umbes viie aasta eest. Nüüd on ta võitnud peaaegu kõik võistlused, kus on osalenud ja on ka Läti meister.

"Mulle meeldib see, et saab käsi treenida, käed saab tugevaks. Ja vees sõita meeldib ka mulle," ütles ta.

Poisist sai aerutaja isa eeskujul ja nii käiakse koos Sindis harjutamas.