Sindi kärestik võlub aerutajaid

Sindi veespordi- ja kärestikuaerutamise keskuse esimese etapi tööde maksumus on 825 000 eurot. Uue nädala reedel otsustavad Pärnumaa vallajuhid, kas veespordikeskuse rajamine on tänavu maakonna olulisim projekt, mis saab riigipoolse rahastuse kahe kolmandiku osas vajaminevast summast.

"Tegemist on ühe ainulaadsema kärestikuga Eestis ja ka Baltimaades. Ma näen seda aerutajate silmadest ja nägudest, et siia tahetakse kogu aeg tulla ja siin erinevaid veetasemeid katsetada," ütles Tori vallavanem Lauri Luur ETV-le.

Viimased kümme aastat on Eesti meistrivõistlused süstaslaalomis toimunud Lätis Valmieras Koiva joel. Lõunanaabrite veeslaalomi rajaga võrreldes on Sindi kärestikus rohkem vett, suurem kõrguste vahe ja võistlemiseks sobivalt kiire vooluga ka kuival suvel. Alaga ise aktiivselt tegelev Eesti aerutamisföderatsiooni juhatuse liige Siim Peetris kinnitab, et mujal Eestis ning ka Lätis võrreldavaid tingimusi pole.

"Kõik need samad suured lained, vahurullid, mis siin keerlevad - lätlastel selliseid asju sisuliselt ei ole, vaid üksikute veetasemetega. Meil on need siin olemas kogu aeg ja püsivalt, vahet väga ei ole, kas vesi on väga madal või kõrge. Selliseid elemente on kogu aeg ja see on juba iseenesest klass omaette," kiitis ta.

"Naabrid lätlased [kellel on analoogne rada olnud] on meist hetkel peajagu üle. Rootslased samamoodi, rootsi poisid on esindatud olümpial ja alles võitsid MK-etapi. Nii et meie laiuskraadidel on võimalik edukalt seda ala teha ja kõrgele ja kaugele jõuda."

Slaalomiväravate paigaldustöödega plaanitakse Sindi kärestikuaerutamise keskuses alustada maikuus. Juuni alguses võõrustab Eesti rahvusvahelist aerutamise slaalomivõistlust Nordic Cup. Augustis selguvad Sindis Eesti meistrid süsta- ja kanuuslaalomis.