Balta: vorm on parimate päevade tasemel

"Ütleme niimoodi, et seda Eesti meistrivõistluste olukorda ei ole mõtet hinnata, vahel juhtub äpardusi. Vorm on endiselt hea, kiirus on üleval, parimate päevade tasemel. Kaugushüpe on mul sellel aastal tulnud natuke keerulisemalt, eriti tehniline pool. Ma väga loodan, et viimased treeningud on andnud positiivse efekti ja suudan hüpata palju rohkem kui olen sel aastal hüpanud," oli Balta positiivselt meelestatud.

Tokyosse ta pikalt varem aklimatiseeruma ei saabunud, kuid Eestis elas juba viimased kaks nädalat Jaapani aja järgi, sest pidas ajavahega kohanemist väga oluliseks. Näiteks Pekingi olümpial tal seetõttu enda sõnul kvalifikatsioonist edasi pääseda ei õnnestunudki.

Kuigi Eesti meistrivõistlustest on halb kogemus all, pole Balta treeningutel endale testvõistlust teinud.

"Treeningutel ma ei hakanud ennast täishoojooksuga proovile panema. Siiamaani olen treeningutel rohkem hoidnud vormi, et kiirus ja jõud püsiks, kaal oleks maksimaalselt väike ja hästi palju olen imitatsioone tunnetuse peale teinud," ütles Balta.

Mingit tulemust Balta ennustama ei soovinud hakata, esialgu on ta endale eesmärgiks seadnud lõppvõistlusele pääsemise.

"Keskendun sellele, et teha oma asi ära. Mul tegelikult on kogemus olemas, et olen läinud ilma ühegi võistluseta tiitlivõistlusele ja finaali saanud. On vaja lihtsalt head tunnet ja ma arvan, et suur staadion ja olümpia tekitavad selle. Tahaks hüpata tulemuse, mis mind edasi viib. Olen kogu aasta heas vormis olnud, aga pole õnnestunud head hüpet teha. Rahul olen iga tulemusega, mis mind edasi viib, on selleks 6.50, 6.60 või 6.70," pakkus Balta tulemusi, mis lõppvõistlusele võivad viia.

Kaugushüppe kvalifikatsioon on kavas pühapäeval, 1. augustil Eesti aja järgi kell 3.50.