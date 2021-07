Kriitikat pälvinud Rally Estonia punktikatse on kavas ka järgmisel aastal

Rallil osalenud tiimid ja ekipaažid olid punktikatse küsimuses väga kriitilised – osa arvates oli viimane katse ülejäänud ralliga võrreldes ansamblist väljas ja pinnas oli teist korda läbimiseks kõvasti kannatada saanud.

Aava sõnul oli katsel tõesti palju keerulisi kohti ja ta on sõitjate kriitikaga ühel meelel. "Sportlikust vaatevinklist oli rada teiseks läbimiseks üsna hävinenud ja ma olen nõus, et see polnud piisavalt hea," ütles ta.

Sellest hoolimata kinnitas ta, et sel aastal esimest korda sõidetud katse jääb pisut muudetud kujul ka 2022. aasta ralli kavasse.

"Mõistame, mida autoralli MM-sarja promootorid punktikatsest vajavad, aga teame ka seda, milliseid kaadreid Eesti turismiettevõtted üle maailma kuvatavais kaadrites näha sooviksid," ütles Aava. "Meie tahaks fantastilist metsakatset otse linna servas, Eesti Rahva Muuseumi lähedal."

"Tänavusele punktikatsele paneme lisakihte pinnast, et tee jääks tugevam," sõnas Aava, kes ise WRC-s võistelnuna mõistab vajadust teha ka punktikatse ülejäänud ralliga samas stiilis. "Punktikatse sai liiga aeglane. Järgmiseks aastaks teeme mõned muudatused, võtame nt mõned kurvid ära, et katse saaks kiirust juurde."

Kokkuvõttes usub Aava, et kriitikat pälvinud katset saab esinduslikumaks teha küll, kuid tänavu jäi puudu ka ilusast loodusest. "Me teeme selle ilusaks," sõnas ta.

Hyundai meeskonna pealiku Andrea Adamo sõnul rikkus punktikatse muidu suurepärase ralli ära. "See ralli oli tore, tore, tore, tore, tore, tore. Ja võib-olla nad lihtsalt ei tahtnud olla täiuslikud, nii et nad tegid punktikatse, mis ei olnud ülejäänud katsete tasemel," ütles ta.