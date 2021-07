Egon Kaur: punktikatsel riskides on võimalik terve ralli ära kaotada

"Pigem minnakse ikka homme ründma, aga täna ei saa ka väga magama jääda. Katsed on meil siin Eestis kiired. Natukene liiga vabalt võtad, siis tekib liiga suur vahe sisse ja enam ei ole võimalik tagasi võtta. Pigem on vaja hea tunne ja koostöö kaardilugejaga leida. Sealt saab ka juba ajad kätte," ütles Kaur.

Laupäevased katseid hindab Kauri keeruliseks, kuid usub, et on sarnaste oludega varem kokku puutunud.

"Need on kindlasti keerulised, eriti lõikamist takistavate kivide poolest. Need õiges kohas kirjas oleks. Võib-olla sarnanevad need Peipsi ja Mustvee katsed mõningal määral Viru ralli katsetele, mida on kunagi sõidetud. Sellised kitsad ja punase liivaga pinnaskohad. Seal mingi sarnasus on," ütles Kaur.

Kaur usub, et punktikatsel ründajatel läheb raskeks.

"See on keeruline katse, kui seal on tõesti vaja viite punkti püüdma minna, muul juhul ma arvan, erinevaid katseid on siin rallil nii või naa. Nagu see publikukatse eile, ka selliseid tuleb sõita. Ma arvan, et selles osas ei ole probleemi. Pigem lihtsalt, kes seal ründama peab minema ja hädasti vajab seda viite punkti, siis temal on kindlasti raske. Pigem riskides on võimalik terve ralli ära kaotada," ütles Kaur.