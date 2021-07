Kodusel EM-il viiendaks tulnud Enok: olen tõesti väga õnnelik ja rahul

"Ma arvan, et see on üks vägagi kordaläinud võistlus ja sellele kõigele andis päriselt juurde see, et sain kodus võistelda," kommenteeris Enok ERR-ile. "Olen tõesti väga õnnelik ja rahul. Lõpetada noorte tiitlivõistlusel seitsmevõistlust isikliku rekordiga - mul on siiralt hea meel."

Viimasel päeval tuli kaugushüppes ja odaviskes üks korralik tulemus - vastavalt esimesel ja kolmandal katsel. "Kuidagi samm ei klappinud ja rütm oli vale. Kõik jäi kolmanda katse peale. Õnnestus. Tuli ennast kokku võtta ja lihtsalt ära teha," kirjeldas ta teise päeva väljakualasid.

800 meetris tuli ta oma jooksus Marie Dehningi järel teiseks. "Ma hakkasin enda arust liiga vara kiirendama. Sakslane nägi, et kiirendan ja siis ta lükkas ka viienda käigu sisse. Kui mina arvasin, et olen juba võitnud ja jalad läksid pehmeks, siis ta pani ikkagi ette ära."

Enoki treener Liivi Erik sõnas, et võistlusel ajal uskus ka võimalust 5700 punktiks. 800 meetris tuli aga lihtsalt taktikat sobitada. "Ma tean, et Pippi oleks võinud ka viis sekundit kiiremini joosta, kui oleks olukord selline olnud. Eelmine jooks oli 2.12-2.14-ga. Konkurendid Leedust, keda ta on alati võitnud, jooksid päris korralikud ajad, aga seekord oli nii ja viimases jooksus oli temal tähtsam eesmärk hoida seljataga soomlane ja sakslane. Seda ta suutis ja viies koht oli mulle üllatus, sest mina sihtisin kuuendat."

Medalist jäi vajaka 144 punkti. "Medal on alati võimalik, kui panna kokku ideaalmitmevõistlus. Võib ju niimoodi spekuleerida, et tõkkejooksu läks nii palju ja kuulitõukesse nii palju ja odaviskesse nii palju," jätkas Erik.

"Ise arvan seda, et kui poleks olnud neid äraandmisi, siis me poleks näinud 1.75 kõrgushüppes ja võimalik, et ka 24 kahesajas. Ta on noor, kujunemisjärgus ja kui ta ükskord stabiilseks saab, küll siis tulevad need tulemused ka stabiilsed."