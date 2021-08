Enok: ma ei andnud tagasilöökide järel alla ja see tegi minust võitleja

Enok teenis hõbeda 5746 punktiga, sealjuures püstitas ta 100 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi ja kordas oma tippmarki kõrgushüppes. "See on väga eriline. Kogu töö ja vaev on selle hooaja viimase võistlusega [realiseeritud], andsin endast kõik välja," sõnas tagasi Eestisse jõudnud Enok ERR-ile.

"Aasta esimene pool oli raske, mis õpetas mind: kogu protsessi väga oluline osa on, et on ka tagasilööke. Ma ei andnud alla ja see on minust teinud võitleja," rääkis Enok.

Juunioride MM-hõbeda sõnul hakkas ta tiitlivõistluste medalist unistama viis aastat tagasi Rio olümpiamängude ajal. "Siis vaatasin esimest korda Nafissatou Thiami ja pärast seda ütlesin isale, et lähme Saaremaale TV10 mitmevõistlust tegema! Sealt sain inspiratsiooni ja hoogu juurde, mõtlesin, et tahan seda ise ka," meenutas Enok.

Noore mitmevõistleja jaoks on senise karjääri tähtsaim otsus olnud liitumine Audentese spordigümnaasiumiga. "Läksin Liivi Eeriku käe alla. Olen väga palju edasi arenenud nii sportlase kui inimesena, tänu Liivile seisan üldse siin ja mul on see medal kaelas. Tema on mänginud väga suurt rolli," kinnitas nüüd ookeani taha Oklahoma ülikooli siirduv Enok.