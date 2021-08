USA ülikooli siirduv Enok: tundus, et treener on südamega

Enok rääkis Raadio 2 saates "Hommik!" antud intervjuus, et kõige ebakindlamalt tunneb ta seitsmevõistluses ennast hetkel odaviskes ja kuulitõukes. Kõige paremini on seni õnnestunud nii kaugus- kui ka kõrgushüpe.

Nairobis krooniti seitsmevõistluse U-20 maailmameistriks soomlanna Saga Vanninen, kellega Enok on aastate jooksul koos palju võistelnud." Saga on nagu oma sõbranna ja soomlased on väga toetavad. Mitmevõistluse keskel tekib tavaliselt pikk paus ning Saga tõi Nairobis ka mulle oma hotellist toidupaki, et ma nälga ei jääks."

Gümnaasiumisse tulles kolis Enok Tallinnasse. "Jõhvis ei olnud kahjuks tingimusi, et sporti teha. Ainuke normaalne staadion oli meil seal 250-meetrine ning kummiplaatidest, kus oli sammal vahel," rääkis kevadel Audentese spordigümnaasiumi lõpetanud Enok.

Laupäeval lendabki Enok USA-sse Oklahoma Ülikooli uue treeneri juurde. "Noorte tiitlivõistlustel käivad Ameerika skaudid ning 2018, kui ma käisin U-18 EM-il kirjutasid mulle erinevad Ameerika ülikoolide treenerid. Alles eelmisel aastal suutsin ma selle otsuse vastu võtta, et lähen. Leidsin endale õige treeneri ning grupi. Oklahoma kasuks otsustasin, sest treener lähenes väga inimlikult ja tundus südamega treener. Kirjutas iga nädal mulle ja küsis, kuidas mul läheb. Ei hoolinud ainult sellest, et hakkan nende kooli esindama. Eestis mul ei oleks võimalik spordi kõrvalt koolis käia, aga haridus on väga oluine ning elus peab muud ka tegema, kui ainult sporti," ütles Enok.

"Samas ülikoolis on ees ka kümnevõistleja Kristo Simulask, temaga ma ka enne valiku tegemist suhtlesin ning ta kiitis treenerit, ülikooli ja gruppi. Kindlasti tuli sealt ka see valik," lisas Enok. Ta usub, et päevaplaan ning treeningute ülesehitus on USA-s sarnane Audentesesele.