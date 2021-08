Pippi Lotta Enok: siit saab ainult edasi minna

Enok ütles, et tahtis võistlusega enda treenerile Liivi Eerikule rõõmu teha, sest see oli partnerite viimane võistlus koos. Mitmevõistleja ütles, et isikliku rekordiga lõppenud võistlus kulges hästi, aga pikkade pauside jooksul pidi endaga vaimselt tööd tegema.

Samas jäi ta korraldusega rahule. "Siin on ka, mille kallal noriseda, aga mina olen päriselt rahul, sajaga nautisin seda korraldust ja kõike, mis ümbritses mind ja kuidas see toimis. See oli mugav," ütles Enok.

Mitmevõistleja ütles, et läks võistlusele mõttega medal võita ning korraliku mitmevõistluse kokku panemine oli vormistamise küsimus. Seitsmevõistleja ütles, et võib rahule jääda tõkkejooksuga, mille kallal on treeneriga väga palju tööd tehtud. Samas on ka arenguruumi. "Kindlasti heited ja kaugushüpe, nende pealt annab veel võtta kindlasti," ütles Enok.

Eestlanna lisas, et märkas, et oli seitsmevõistluse teisel päeval teiseks tõusnud, aga ei lasknud sel ennast heidutada, sest mitmevõistlus on alati ettearvamatu.

Juunioride MM-il hõbemedaliga lõpetamine pakkus Enokile palju häid emotsioone. "Eks pisar tuli silma, kui isa läksin kallistama enne medalitseremooniat. Kindlasti pakub see mulle väga palju häid emotsioone, siit saab ainult edasi minna. See on suureks motivatsiooniallikaks, kümnevõistluse poisid on mulle alati inspiratsiooniks olnud, nüüd tuleb ka seitsmevõistlust Eestis natuke rohkem üles kütta."