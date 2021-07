Urmo Aava mure: Mustvee ja Peipsiääre katse on väga tuleohtlikud

Rally Estonia esimene täispikk päev on seljataga. Peakorraldaja Urmo Aava sõnas katsete teistkordse läbimise aegu, et üldjoontes on kõik sujunud plaanipäraselt.

"Väiksemaid muresid on olnud. Kuumus teeb oma töö ja kui vaatame edasi homset päeva, siis tegelikult valitseb väga suur tuleoht metsades. Kindlasti ei ole lahtise tule tegemine ja suitsetamine lubatud," lausus Aava intervjuus ERR-ile.

"Hoidke loodust ja ennast. Inimesed on kohati olnud veepuuduses ja kippunud minestama. Need on olnud need mured. Natuke tolmumuresid ja kohtunike ülereageerimist ka ühel korral. Aga ma ütleks, et muidu on kõik okei."

Laupäeval ootavad sõitjaid ja pealtvaatajaid uued katsed, mida mullu kavas ei olnud. Aava sõnul publikul neile ligipääsuga probleeme ei ole. "Teedevõrk on täiesti tavapärane ja seal ma muret ei näe. Gruppidega liikumine koormab erinevaid teid niimoodi, et kuskil ei teki suuri ummikuid."

"Küsimus ongi selles, et seal on üsna palju samblaga männimetsa, mis tavaoludes on tuleohtlik. Kahjuks ei ole sinna väga palju vihma tulnud. Kui siin viimase nädala jooksul on Tartust lõuna poole äikesetormidega vihma tulnud, siis sinna ei ole üldse vihma tulnud. Nii Peipsiääre kui ka Mustvee katse on väga tuleohtlikud. Eriti Mustvee katse - seal tuleb eriti tähelepanelik olla."

Juba reedese päeva esimesel poolel tuli rehvilõhkemiste tõttu katkestada kodupubliku iidolil Ott Tänakul. "Loomulikult muudab väga palju. Aga seal ei ole mitte midagi teha," kommenteeris Aava. "Teistpidi loodan, et need rallifännid, kes on kohale tulnud, elevad kaasa Otile ja Martinile punktikatse mõttes ja teistele maailma tippudele ka. Ma loodan, et see energia nii palju ära ei kuku, et see välja paistab."

Laupäeval sõidetakse Rally Estonial üheksa kiiruskatset kogupikkusega üle 132 km, millele pühapäeval lisandub veel kuus katset kogupikkusega üle 52 km.