Pippi Lotta Enok loodab raskuste kiuste teha kodupubliku ees hea võistluse

"See kogu hooaeg ja aasta on olnud mulle meeletult raske ja ma olen väga palju vaeva pidanud nägema nii vaimselt kui füüsiliselt, et üldse EM-ile jõuda. Kindlasti mingi väike ebakindlus on sees, aga samas seal on ka kindlasti palju enesekindlust, eks näis, mis homne toob," ütles Enok ERR-ile antud intervjuus.

Jõusaalis treeningul oma selga vigastanud Enoki sõnul on läinud aega, et taas rajale tagasi saada.

"Tegelikul kui ma selle EM-i normi ära täitsin, siis see punktisumma oli väga suur üllatus mulle, sest ma arvasin, et seis on palju hullem. Aga kõvasti parem oli. Ma olen nüüd palju tööd teinud ning loodan ja usun, et kui kõik hästi sujub, tingimused ja tuuled kõik on head, siis äkki võib midagi toredat tulla," lisas Enok.

"Mina lähen oma võistlust tegema ja alles siis vaatan kui odavise on läbi, et mille eest tuleb võidelda ja mis seis on," ütles Enok.

"Ma arvan, et ma ei olegi üheski alas niivõrd hea. Ma olen selline keskmine ja mitmevõistluses annabki see lõpuks päris hea punktisumma kokku kui ma suudan oma tulemuse ära teha. Ma olen hästi mitmekülgne tüdruk ka. Mulle istubki see mitmekülgsus. Seitsmevõistlus on täpselt mulle," ütles Enok.

Sügisel läheb Enok õppima ja treenima ookeani taha Oklahomasse. "See on minu kui noorsportlase arenguprotsessis väga vajalik samm. Ma olen noor, ma tahan näha, kogeda. Alati on võimalus koju tulla," ütles Enok.

U-20 EM-i seitsmevõistlus toimub Kadroru staadionil neljapäeval ja reedel.