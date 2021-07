Teigamägi: ootan meie sportlastelt palju isiklikke rekordeid

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi kinnitas pressikonverentsil, et järgneva nelja päeva jooksul võistleb Kadriorus U-20 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel üle 1200 sportlase 46 riigist. Eesti koondises on stardilehel 38 noort ja eelkõige oodatakse neilt isiklikke rekordeid.

"Ma arvan, et kõik sportlased lähevad kodustaadionile tegema ühte tähtsamat selle suve etteastet ja ootan palju isiklikke rekordeid. Meie koondise liikmed edetabeli järgi sellisel positsioonil ei ole, et neile saaks medalilootusi panna, kuid alati on oodatud üllatused," rääkis Teigamägi.

Kümnevõistluses lähevad ülehomme starti Rasmus Roosleht ja Tony Ats Tamm, kes mõlemad on kogunud üle 7200 punkti.

"Nüüd tuleb näidata, et milleks siis terve aasta oleme treeninud. Tugevamad alad on minul ma arvan heited, milles ma tunnen ennast väga kindlalt. Ka teised alad on stabiilselt heal tasemel. Konkurents on muidugi kõva, aga top kümnesse ma arvan, on väga reaalne teha. Tuleb teha enda oma ära ja siis lõpus protokollis näeb, kui kümme ala on kokku pandud, et kus positsioneerime," rääkis Roosleht oma eesmärkidest.

Homme alustab seitsmevõistlust seljaga seotud mured ületanud 18-aastane Pippi Lotta Enok, kes viis kuu aja eest oma rekordi 5515 punkti peale.

"Tegelikult kui ma selle EM normi ära täitsin, siis see punktisumma oli nagu väga suur üllatus mulle. Ma arvasin, et sees seis on palju hullem aga kõvasti parem oli. Ma olen nüüd palju tööd teinud ja ma loodan ja usun, et kui kõik hästi sujub ning kui tingimused ja tuuled on head, siis äkki võib midagi toredat tulla," on Enok lootusrikas.

Eelmise nädala U-23 EM oli korraldajatele peaprooviks ja nüüd algab esietendus ning pealtvaatajate ala laieneb.

"Pealtvaatajad lubame me sellel võistlusel peatribüünile vastavalt EAA sanitaarprotokollile. See lihtsustab mõnevõrra pealtvaatajate käitumist ja selle võistluse selle poolset organiseerimist. Muus osas- ajakava on paigas ja soovime sportlastele häid tulemusi," kinnitas Teigamägi valmisolekut võistlusteks.

Otsepilti Kadriorust näeb homme algusega kell 10 ERR-i spordiportaalis. Ülekanne kommentaari ja kergejõustikustuudioga stardib ETV2 kanalil kell 17.30.