Algas WRC Rally Estonia võistlejate ja tugitiimide koroonatestimine

SYNLAB alustas WRC Rally Estonia võistlejate ja nende meeskonnaliikmete koroonatestimist. Kokku läbib enne ralli algust neljapäeval SARS-CoV-2 PCR testimise kokku ligi 1500 inimest, kellest 800 on väliskülalised.

Kuna nii maailmas kui Eestis tõstab üha aktiivsemalt pead uus ja senisest nakkavam koroonaviiruse India ehk Delta tüvi, siis läbivad ninaneelu või kurguloputuse PCR testi kõik ralli väliskülalised, olenemata päritoluriigist. Kõik nad peavad Eestisse saabudes esitama negatiivse koroonatesti tulemuse, mis ei ole vanem kui 72 tundi. Siin läbivad nad hiljemalt 24 tunni jooksul teise testimise, mille tulemust ootavad oma hotellis isolatsioonis. Võistlusalasse pääseb üksnes negatiivse tulemuse korral.

Selleks, et lihtsustada ja kiirendada välismaalt saabujate testimisprotsesse lõi SYNLAB kolm spetsiaalset testimispunkti. Ühe Tallinna lennujaama pagasialasse, kus saavad proovi anda ka öiste lendudega saabujad. Teise punkti Tartu Raadimõisa hotelli, Eesti Rahva Muuseumis asuva Rally Estonia võistluskeskuse lähedal ning kolmanda võistluskeskuse tehnoparki, kus laupäeval ja pühapäeval saavad end testida need, kes vajavad Eestist lahkumiseks sertifikaati.

Lisaks võitlejatele läbivad testimise ralli korraldusmeeskonna liikmed ja ajakirjanikud, kes saavad testimiseks kasutada SYNLAB-i punkte üle Eesti.

Rally Estonia õnnestumise nimel teeb kogu SYNLABi meeskond pingutusi - laboris on sisse seatud lisaprotsessid, et kõik sõitjad ja meeskonnad võiksid turvaliselt võistlemisele pühenduda. Kuigi kiirtestid on juba laialt levinud kasutatakse testimisel kõige usaldusväärsemat PCR meetodit. Osalejad saavad valida, kas soovivad anda proovi ninaneelust või kurgust.

"Mullu, kui me teadsime viirusest nii palju vähem, õnnestus Eestis suve suurim spordiüritus, Rally Estonia läbi viia ilma ühegi uue koroonajuhtumita. Selle aluseks oli korraldajate, partnerite ja pealtvaatajate ühine vastutuse tajumine ja reeglite järgimine. Tänavu tuleb meil kõigil sellise tulemuse nimel pingutada vähemalt sama vastutustundlikult," ütles SYNLAB-i testimise projektijuht Gerly Kedelauk.

WRC Rally Estonia on 2021 aasta FIA autoralli maailmameistrivõistluste etapp, mis sõidetakse Tartus, Tartu vallas, Otepää vallas, Elva vallas, Kanepi vallas, Kambja vallas, Peipsiääre vallas ja Mustvee vallas 15.-18. juulil 2021.