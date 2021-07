Laienenud U-20 EM-i pealtvaatajate alale pääseb vaid Vesivärava tänavalt

"Endiselt on koroonaohust tulenevalt pealtvaatajate ja sportlaste alad eraldatud vastavalt Euroopa Kergejõustikuliidu sanitaarprotokollile. Sportlasi, meeskondi ja kõiki korraldajaid testitakse regulaarselt, samas pealtvaatajatel on võimalik staadionile pääseda ilma testimata ning vaktsineerimist või läbipõdemist tõendamata," ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.

U-23 EM-i kogemuse võrra rikkamana laiendas korraldusmeeskond pealtvaatajate istumisala Kadrioru staadioni peatribüünil veelgi ning jättis vastastribüüni sportlastele. Selle muudatuse tulemusena on U-20 EM-i ajal pealtvaatajatele tagatud pääs ja istumiskohad staadioni peatribüüni esimesele poolele.

"Täpsemalt on pealtvaatajate päralt peatribüüni kolm sektorit, mis asuvad 100 m stardi poolses küljes. Istekohtade arvus me ei kaotanud, vaid võitsime juurde. Uutelt kohtadelt on veelgi parem vaade võistlusareenile ja suurele otseülekande ekraanile. Seal on ka inimestele paremad võimalused kuuma päikese ja vihma eest ettearvamatutes ilmaoludes kaitsta," lisas Teigamägi.

Ülejäänud tsoonidesse, sealhulgas vastastribüünile ning staadioni välisringile pealtvaatajatel ligipääs puudub - need alad on rahvusvaheliste sportlaste alad.

Kergejõustiku U-23 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlused algavad neljapäeval, ülekanded on nähtavad nii ERR-i spordiportaalis kui ka ETV ja ETV2 kanalitel.