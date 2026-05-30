Vastased nullil hoidnud Itaalia ja Prantsusmaa teenisid U-17 EM-il võidu

Itaalia noormeeste U-17 jalgpallikoondis
Reedel jätkus Tallinnas ja Rakveres toimuv jalgpalli noormeeste U-17 vanuseklassi EM-finaalturniir B-alagrupi kohtumistega, kus punktilisa teenisid Itaalia ja Prantsusmaa.

Itaalia teenis oma teise võidu, kui alistas Kalevi Keskstaadionil Montenegro 3:0. Skoori avas juba viiendal minutil Francesco Ballarin, kes saatis nurgalöögi järel lahtise palli terava nurga alt lati alla. Itaalia eduseisu kasvatas 26. minutil Thomas Corigliano ning lõppseisu vormistas 87. minutil Marcello Fugazzola, vahendab jalgpall.ee.

Kadrioru staadionil peetud kohtumises alistas Prantsusmaa Taani tulemusega 4:0. Avapoolaeg lõppes küll väravateta viigiga, kuid 51. minutil viis Taani omavärav Prantsusmaa juhtima. Vaid kolm minutit hiljem kasvatas eduseisu Noha Tiehi, kes suunas peaga võrku Yanis Addichi paremalt äärelt tulnud tsenderduse. Prantsusmaa kolmas värav sündis 73. minutil, kui Arone Gadou ja Addich mängisid omavahel resultatiivse kombinatsiooni ning Gadou lõpetas olukorra täpse löögiga tagumisse nurka. Lõppseisu vormistas normaalaja viimasel minutil Leo Lemaitre, kes suunas peaga võrku Loan Merrifieldi nurgalöögi.

Itaalial on B-alagrupis kahe mängu järel kirjas kaks võitu, Prantsusmaal ja Taanil üks ning Montenegro pole seni võidu- ega punktiskoori avanud.

Alagrupiturniiri viimased kohtumised peetakse 31. mail ja 1. juunil. Eesti peab oma kohtumise pühapäeval, 31. mail kell 14.30 A. Le Coq Arenal, kui vastamisi minnakse Belgiaga.

Alagrupifaasis kohtuvad koondised omavahel korra ning poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Tänavune Euroopa meister selgub 7. juunil toimuvas suurejoonelises finaalis, mis peetakse A. Le Coq Arenal. Suure spordipeo kohta on võimalik lisainfot lugeda turniiri ametlikult kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

