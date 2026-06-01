Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallinoored pääsesid poolfinaali

Itaalia tegi B-alagrupi viimases voorus 3:3 viigi Taaniga ja sellest piisas, et teenida seitsme punktiga alagrupis esikoht. Prantsusmaa alistas esmaspäeval Montenegro lausa 5:0 ning saavutas kuue punktiga teise koha. Taani kogus kolme mänguga neli punkti ja Montenegrol jäi punktiarve avamata.

Itaalia läheb poolfinaalis vastamisi A-alagrupis teise koha saanud Hispaaniaga. Prantsusmaa vastaseks on A-alagrupis esikohale tulnud Belgia.

Poolfinaalid toimuvad neljapäeval, 4. juunil. Itaalia - Hispaania kohtumine toimub Kadrioru staadionil algusega kell 14.30 ning Prantsusmaa - Belgia mäng leiab aset A. Le Coq Arenal algusega kell 20.00.

U-17 vanuseklassi Euroopa meister selgub 7. juunil A. Le Coq Arenal.